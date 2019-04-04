Semra Kaynana, Oğlu Ata'nın Hayatını Kaybettiği Günü Anlattı

Yıllar önce yayınlandığı döneme damga vuran 'Gelinim Olur Musun?' yarışmasının Semra kaynanası Semra Güler, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

Semra kaynananın 24 yaşındaki oğlu Ata Türk, yıllar önce bir otel odasında ölü bulundu. Türk'ün kan örneği alınarak yapılan incelemede aşırı miktarda uyuşturucu madde tespit edildi. Oğlu Ata'nın ölümü hakkında konuşan Semra Yücel, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı.

"TELEVİZYONDA MADDİ VE MANEVİ ÇOK ŞEY KAYBETTİM"

Semra Yücel, canlı yayında oğlunun ölümünü şu sözlerle anlattı:

"O yıllarda hiçbir güzellik yaşamadım. Ebru Akel limuzine bindiğimde 'Semra Hanım ne hissettiniz?' dedi. Benim büyük ablam evlenirken, eniştem limuzinle gelin almaya gelmişti. Ben bunu televizyonda görmüş bir ailenin çocuğu değilim. İnanın her şeyin artılarını görmüş bir ailenin çocuğuyum.

Televizyonda manevi olarak da maddi olarak da çok şey kaybettim. Başta İstanbul'da bir evim vardı, yok pahasına bir milyar taksitle evimi sattım. Neden sattım, evde duramıyordum. Oğlum vardı evin içinde duramıyordum. Helal olsun, gönülden gelerek sattım güle güle otursun alan ama üzüldüm.

Şimdi yok mu Allah'a şükür iki evim var üçtü birini sattım iki kaldı. Tekirdağ'da yaşıyorum. Kader diye bir şey var. Allah bizim akıbetimizi bildiği için yarışmaya gönderdi. Ben aptal değilim, gerizekalı hiç değilim Allah'ın adalete şaşmaz.

"OĞLUMUN BÖYLE OLMASINA VESİLE OLANLAR MÜEBBET CEZASI ALDI"

Benim oğlumun bu şekilde olmasına vesile olanlar müebbet hapse mahkum edildi. O yarışmaya katılmak oğlumun istediği bir şeydi. Bu olacak şeymiş olacak ile ölecek şeyin önüne geçilmez.

"BELKİ DE HEDEF BENDİM"

Seçil'imle Ata'ya dünya kötülüklerini öğretmedim. Evlatlarımdan çok memnunum. Oğlumu o gün evden gönderirken içimde bir his yoktu o gün 20 liramız vardı. Onlar beni çağırmıştı. 'Oğlum benim yerime sen git' dedim ufak bir sunuculuk işiydi. Cüzi miktarda bir para alınacaktı. Ve Ata gitti. Belki de hedef bendim. 'Parayı buldu kötü maddi kullandı gitti' denilecekti ama bizim yaşantımızda böyle şeyler yok. Ata namazında niyazındaydı. Takdiri ilahi olacakmış.

"DOKTOR BENİ ARADIKTAN 2 SAAT SONRA OĞLUM ÖLDÜ"

Oğlumun ölümünde sadece Allah'tan geldiğine inandım. Ata'ya kötü bir şey yapmak isteyen yoktu. Oğlum olağanüstü bir yaşantısı olan çocuktu. Ben çocuklarımı akşam ezanından sonra eve toplardım.

Doktor bey aradı henüz ölmemişti. 2 saat sonra öldü. Hayat devam ediyor akıllı olmak lazım. Bazı yerlerde susmak şart. 2 kişi var Allah'ın adaletinden korksunlar. Allah'ın adaleti varsa siz daha bin beter olacaksınız artık benim size yaptığım iyilikler bitti.

"SİNEM BENİ ARAMADI"

Sinem aramadı. Ben kimseyi üzmek istemem Sinem iyi bir kız. Hayat standartlarımız uyuşmadı. Yetişme döneminde çocuk ailenden gördüklerini lanse ediyor. Aramızda kırgınlık yok."