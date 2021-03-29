Selma Ergeç kimdir? Camdaki Kız Selma Ergeç kimdir, kaç yaşında? Selma Ergeç filmleri!

Best Model of Turkey adlı yarışmada derecesi olan tescilli bir profesyonel model olan Selma Ergeç kimdir? Camdaki Kız Selma Ergeç kimdir, kaç yaşında? Camdaki Kız Selma Ergeç filmleri! Camdaki Kız Selma Ergeç nereli, hayatı ve biyografisi nedir? Camdaki Kız konusu nedir?

"Asi" adlı dizide "Defne" karakterini canlandırdı ve bu dizi ile birlikte tanınmaya başlandı. "Sis ve Gece" filminde Uğur Polat'la, "Ses" filminde ise Mehmet Günsür ile başrolü paylaştı. Halide Edib Adıvar'ın bir romanından uyarlanan "Kalp Ağrısı" adlı dizide "Azize" karakterini, "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide de üç sezon boyunca Hatice Sultan'ı canlandırmıştır. Best Model of Turkey adlı yarışmada derecesi olan tescilli bir profesyonel model olan Selma Ergeç kimdir? Camdaki Kız Selma Ergeç kimdir, kaç yaşında? Selma Ergeç filmleri! Selma Ergeç nereli, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SELMA ERGEÇ KİMDİR?

Selma Ergeç, 1 Kasım 1978 yılında Hamm, Almanya'da doğan, Türk-Alman oyuncu ve mankendir.

HAYATI VE KARİYERİ

Selma Ergeç, 1978 yılında Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya'nın Hamm şehrinde dünyaya geldi. Babası Adanalı Türk bir doktor, annesi ise Alman bir hemşireydi. Yurt dışında tıp fakültesinde okurken öğretiminin üçüncü yılında Türkiye'ye staja geldi. Öğretimine altı ay ara vermek isterken eroin bağımlısı bir genç kız için oyuncu arandığını gördü ve tıp fakültesinden ayrıldı. Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada da derecesi olan tescilli bir profesyonel modeldir. Emre Altuğ'un Gidecek Yerim mi Var? şarkısının video klibinde oynadı. Selma Ergeç, oyunculuğa Böyle mi Olacaktı ile başladı, ardından Yarım Elma, Şöhret, Körfez Ateşi, Hırçın Kız gibi dizilerde rol aldı. "Asi" adlı dizide "Defne" karakterini canlandırdı ve bu dizi ile birlikte tanınmaya başladı. "Sis ve Gece" filminde Uğur Polat'la, "Ses" filminde ise Mehmet Günsür ile başrolü paylaştı. Halide Edib Adıvar'ın bir romanından uyarlanan "Kalp Ağrısı" adlı dizide "Azize" karakterini, "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide de üç sezon boyunca Hatice Sultan'ı canlandırdı.

ÖZEL HAYATI

Oyuncu 26 Eylül 2015'te Can Öz ile evlenmiştir. Çiftin düğünü Selma Ergeç'in Almanya'da iken yaşadığı kasabada gerçekleşti. Çiftin Yasmin ismini verdikleri kızı 8 Nisan 2016'da dünyaya geldi.

FİLMOGRAFİSİ

Böyle mi Olacaktı

Yarım Elma

Şöhret

Körfez Ateşi

Beş Vakit

The Net 2.0

Sis ve Gece

Hırçın Kız

Asi

Ses

Kalp Ağrısı

Muhteşem Yüzyıl

Senin Hikayen

Kırımlı

Gönül İşleri

Vatanım Sensin

Yaşamayanlar

Mesti Aşk

Atiye

Camdaki Kız

ÖDÜLLERİ

16. Sadri Alışık Ödülleri

Ahi Evran Üniversitesi

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

"Camdaki Kız", lüks içinde ya?amı? ama 'yok sayılmı?' bir çocukluktan gelen iç mimar Nalan ile, sert ve yoksul bir çocukluk geçirmi? elektrikçi Hayri'nin a?k hikayesi. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmı?tır. Dizide ba?rolü ise Burcu Biricik canlandıracak. Camdaki Kız dizisiyle Burcu Biricik, daha ?nce g?rülmemi? bir a?k hikayesinin ana karakteri olan Nalan'ı canlandıracak.