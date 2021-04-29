Selin Şekerci kimdir? Selin Şekerci kaç yaşında, nereli? Selin Şekerci rol aldığı diziler!

Melekler Korusun, Kaçak Gelinler gibi birçok dizide rol alan başarılı oyuncu Selin Şekerci kimdir? Selin Şekerci kaç yaşında, nereli? Selin Şekerci rol aldığı diziler! Detaylar haberimizde.

Melekler Korusun, Kaçak Gelinler gibi birçok dizide rol alan başarılı oyuncu Selin Şekerci kimdir? Selin Şekerci kaç yaşında, nereli? Selin Şekerci rol aldığı diziler! Detaylar haberimizde.

SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?

Selin Şekerci, 1 Haziran 1988 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da doğmuştur. Babası Arap, annesi Azeri asıllıdır. Annesi ve babası o 5 yaşındayken boşanmıştır. 8 yaşına kadar bale eğitimi aldı. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. Annesinin ısrarı ve yardımları ile tiyatro kursuna gitti. Önce İzmir'de özel bir tiyatroda çocuk oyunlarında oynadı. Ardından İzmir Devlet Tiyatrosu'nda yer aldı.

Daha sonra 2006 yılında 18 yaşındayken İstanbul'a geldi ve dizilerde, reklamlarda oynamaya başladı. Sihirli Anahtar ajansına bağlı olan Selin Şekerci 1,68 boyunda ve 57 kilo ağırlığındadır. Selin Şekerci, Tariş Zeytinyağı, Turkcell Cellocan, Panda reklam filmlerinde de oynadı.

2006 yılında "Sağır Oda" dizisinde oynayarak dizi hayatına başladı. 2007 yılında "Kavak Yelleri" birkaç bölümünde rol aldı. 2008 yılında da Selin Şekerci, "Melekler Korusun" dizisinde Özge Özpirinçci, Rojda Demirer, Hümeyra, Avni Yalçın ile birlikte rol aldı.

SELİN ŞEKERCİ DİZİLERİ

2007-2010 Kavak Yelleri Feyza Yardımcı Karakter

2009-2010 Melekler Korusun Özgür Çelikli Başrol Oyuncusu

2011 Leyla ile Mecnun Şekerpare Konuk Oyuncu

İzmir Çetesi Mira Yardımcı Karakter

Ay Büyürken Uyuyamam Leyla Başrol Oyuncusu/ Sinema

2012-2014 Benim İçin Üzülme Irmak Başrol Oyuncusu

2014-2015 Kaçak Gelinler Şebnem Gürsoy Başrol Oyuncusu

2015-2016 Acı Aşk Sude Ocak Köklükaya Başrol Oyuncusu

2016 Rengarenk/ Kaçın Kurası Renk Duygun Başrol Oyuncusu

2017 Çoban Yıldızı Zühre Başrol Oyuncusu[2][daha iyi kaynak gerekli]

2017 Siyah Beyaz Aşk Ayhan Dağıstan Konuk Oyuncu

2018 Sevgili Komşum Bahar Başrol Oyuncusu/ Sinema

2018-2019 Kızım Asu Yılmaz Karahan Başrol Oyuncusu

2020 Çatı Katı Aşk Şirin Çetin Başrol Oyuncusu

2021- Yeşilçam Mine