Selin İmer'in Estetiksiz Hali İzleyicileri Şaşkına Uğrattı

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer'in eski estetiksiz hali izleyicileri şaşkına uğrattı.

"BU RESMEN SAHTEKARLIK"

Kanal D'deki 2. Sayfa programında Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer'e ait olduğu iddia edilen fotoğraflar izleyicileri şaşkın uğrattı. Programda yeni hali ile eski hali karşılaştırılan Selin İmer değişimiyle dikkat çekti. Selin İmer'in fotoğraflarının programda yayınlanmasının ardından, sosyal medya kullanıcıları da bu durum ile ilgili çok sayıda mesaj attı. İmer'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Bu resmen sahtekarlık. Estetik yasaklanmalı." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Başarılı operasyonlar geçirmiş. Doktorunu tanımak isterim." ifadelerini kullandı.