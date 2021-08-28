Selin Ciğerci ve Deniz Akkaya arasında sular durulmuyor!
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Selin Ciğerci ve Deniz Akkaya arasında sular durulmuyor!

Selin Ciğerci ve Deniz Akkaya arasında sular durulmuyor!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin aldırdığı 3 aylık tedbir kararına uymadığı için 3 gün zorlama hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezasını çeken Akkaya tahliye oldu. Ciğerci, Akkaya'ya, ağır hakaretlere devam ettiği gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Selin Ciğerci, taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini açıklayınca Akkaya sert sözlerle tepki göstermiş, taraflar arasında başlayan polemik daha sonra mahkemeye taşınmıştı.

Ciğerci, Akkaya hakkında üç aylık tedbir kararı aldırdı. Ancak ünlü manken bu süreçte açıklamalarına devam edince üç günlük zorlama hapsi cezasına çarptırıldı.

"PAŞA GİBİ YATTIM"

Tek kişilik hücrede üç gün hapis yatan Akkaya, cezaevi çıkışı, "Kokuyorsam kusuruma bakmayın, üç gündür duş alamadım. İlk işim kızımı görmek ve duş almak olacak" dedi.

"Gayet paşalar gibi yattık çıktık" diyen Akkaya, "Dananın kuyruğu kopacak arkadaşlar. Zaten savcılıkta da bu FETÖ ilişkileri ile ilgili biz randevularımızı almıştık. Bunları konuşmamam için zaten tedbir aldırmış" şeklinde konuştu.

100 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

Akkaya cezaevinden çıktığı gün Ciğerci'den bir hamle daha geldi. Ciğerci, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla, Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Akkaya hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre; Dilekçede, Akkaya'nın uzun zamandır kin, nefret ve öfkeyle Ciğerci'ye saldırdığı, ağır hakaret ve iftiralarda bulunduğu belirtildi.

Akkaya'nın internet ortamında, yazılı ve görsel medya araçlarında müvekkili hakkında yazılı ve sözlü yayın yapmasının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına karar verilmesi de istendi.

Selin Ciğerci ve Deniz Akkaya arasında sular durulmuyor!
Selin Ciğerci ve Deniz Akkaya arasında sular durulmuyor!
Selin Ciğerci ve Deniz Akkaya arasında sular durulmuyor!
Selin Ciğerci ve Deniz Akkaya arasında sular durulmuyor!

Kaynak: Snob Magazin

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