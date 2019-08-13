Selin Ciğerci, taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi oluyor

13.08.2019 08:18

Ekim ayında bir süredir birlikte olduğu nişanlısı Gökhan çıra ile dünyaevine girecek olan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, uzun süredir hayalini kurduğu şeyi gerçekleştirmek için harekete geçiyor. Ciğerci, nişanlısı Gökhan Çıra ile taşıyıcı annelik için Kıbrıs'a gidiyor.

KIBRIS'A GİDİYOR

Birçok kez anne olmak istediğini dile getiren sevilen fenomen, taşıyıcı anneyi seçmek için Kıbrıs yolcusu.

TAŞIYICI ANNELİK NEDİR?

Taşıyıcı annelik, bir başka annenin doğumu yaptıktan sonra çocuğu genetik ebeveynlerine teslim etmesine denir. Tüp bebek gibi gerçekleştirilen işlemde erkeğin spermi ve kadının yumurtası kullanılarak embriyon oluşturuluyor. Bu embriyonlar, taşıyıcı annenin rahmine yerleştiriliyor. Bebek, sperm ve yumurtası kullanılan çiftin genlerini taşıyor.

TÜRKİYE'DE YASAK

Türkiye'de yasak olduğu için taşıyıcı anneliğin yasal olduğu Gürcistan,Kıbrıs,Amerika ve Hindistan gibi ülkeler tercih ediliyor.Fiyatı ise 150 bin TL'den başlıyor.