Selin Ciğerci, Reynmen'in Ela şarkısıyla dans etti
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, Hadise ve Ebru Polat'ın ardından Reynmen'in Ela şarkısıyla dans etti. Ciğerci'nin dans videosu başta Demet Akalın olmak üzere izleyenleri kahkahaya boğdu.
Sosyal medya fenomeni Reynmen'in ikinci şarkısı Ela, sosyal medyada akım haline geldi. Ela şarkısına ilk olarak Hadise otel odasında dans ederek Instagram hesabından yayınladı. Bunun üzerine Ebru Polat da bir dans videosu yayınladı. Bunun üzerine Selin Ciğerci de Ela şarkısına bir parodi dans videosu yayınladı.
ELA ŞARKISIYLA DANS ETTİ
DJ ve şarkıcı Selin Ciğerci, son günlerde akım haline gelen Ela şarkısıyla dans etti. Hadise ve Ebru Polat'a gönderme yapan Ciğerci, videosunda ilginç tarzıyla dikkat çekti. Ciğerci, peruk, otriş ve pijama takımıyla takipçilerini gülme krizine soktu.
ÜNLÜ İSİMLERİ KAHKAHAYA BOĞDU
Ciğerci'nin videosuna yakın dostu Demet Akalın "Kramp girdi gülmekten" yorumunu yaparken Ebru Polat, Sevim Emre Gencebay ve Gökçe Kırgız kahkaha emojileri koydu.
YORUMLAR (12)
-
Komik bile değil, iğrenç ötesi..Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
bunun sapında tutup ardındanmı yityolor hiç anlamadımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
adamsın okan abi helal olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
APTALCACevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
PARA OLUNCA BÖYLE OLUYOR DEMEK KİCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
Bu mu komik? Nasıl bir komiklik anlayışı bu?Cevap Yaz 15 Yayından Kaldır
-
off oğlum çok çirkinsin yaCevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
-
bir yorum bu kadar cuk oturur :) :) :)1 Yayından Kaldır
-
Şu gerizekalıları çıkarmasanız çok iyi olur dünyada bu kadar önemli işler olaylar varken bunlara gerek yok. gerçi Medya da ne yaptığını bilmiyorki kalitesiz bir medyamız var.Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
-
ORHAN GENCEBAY TAKİP EDİYOMUŞ VAY BEE. . . ORHAN BABA OLDU BABİŞCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
Son Dakika Magazin Haberleri