Selin Ciğerci, Kayınvalidesi ve Eltisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında olan Selin Ciğerci, nişanlısı Gökhan Çıra'nın annesiyle olan pozunu paylaştı. Selin Ciğerci önceki akşam Ordu'da bir otelde düzenlenen 'Kadınlar Matinesi'nde sahneye çıktı.

KAYINVALİDESİ VE ELTİSİNİ PAYLAŞTI

Sahnede doğum günü kutlanan Selin Ciğerci'yi nişanlısı Gökhan Çıra, eltisi ve kayınvalidesi de yalnız bırakmadı. Ciğerci kayınvalidesi ve eltisiyle beraber yer aldığı kareyi, "Kız alın size kaynanam ve eltim" notuyla paylaştı.