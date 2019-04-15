Selin Ciğerci, Kayınvalidesi ve Eltisiyle Fotoğrafını Paylaştı
Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan ve futbolcu Gökhan Çıra ile mutlu bir birliktelik yaşayan Selin Ciğerci, kayınvalidesi ve eltisiyle olan fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında olan Selin Ciğerci, nişanlısı Gökhan Çıra'nın annesiyle olan pozunu paylaştı. Selin Ciğerci önceki akşam Ordu'da bir otelde düzenlenen 'Kadınlar Matinesi'nde sahneye çıktı.
KAYINVALİDESİ VE ELTİSİNİ PAYLAŞTI
Sahnede doğum günü kutlanan Selin Ciğerci'yi nişanlısı Gökhan Çıra, eltisi ve kayınvalidesi de yalnız bırakmadı. Ciğerci kayınvalidesi ve eltisiyle beraber yer aldığı kareyi, "Kız alın size kaynanam ve eltim" notuyla paylaştı.
YORUMLAR (41)
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Selim bey pardon Selin hanım Aile fotosu çektirmiş.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kaynanası Gelinim mi diyecek Damadım mı diyecek sizce D.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Para kadına, oğluna adam aldırıyor işte.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Merak ediyorum imam musalla taşında nasıl tekbir alacak er kişi niyetinemi hatun kişi niyetinemi yoksa dönme niyetine bilen varmıCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Ne mide var insanlardaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır