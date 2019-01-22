Selin Ciğerci, Cinsiyet Değiştirmeden Önce Korsan Taksicilik Yaptığını İtiraf Etti
Instagram'da tanınıp sevilen ve binlerce takipçisi olan Selin Ciğerci, ailesi ile arasının kötü olduğu dönemde, korsan taksicilik yaptığını söyledi.
Cinsiyet değiştirme operasyonu ile kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları cevapladı. Ciğerci, daha önce ne iş yapıyordun sorusuna samimi cevaplar verdi. Ünlü fenomen ailesiyle küs olduğu dönemlerde, korsan taksicilik yaptığını söyledi.
"BİR BUÇUK YIL BOYUNCA KORSAN TAKSİCİLİK YAPTIM"
Ciğerci, takipçisinden gelen soruya, "24 yaşındayken 2 yıl vokallik yapmıştım, Daha sonra söyleyeceğim kime vokallik yaptığımı. Bir sene mağazada çalıştım Nişantaşı'nda. Bir buçuk yıl boyunca korsan taksicilik yaptım, tabi o zamanlar ailemle aram iyi değildi" açıklamasıyla cevap verdi.
"İŞTE BU YÜZDEN SEVİLİYORSUN"
Selin Ciğerci'ye yaptığı açıklama sonrası takipçilerinden "İşte bu yüzden seviliyorsun" yorumları geldi.
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Selin Abi korsan taksici olduğunda bizim kahveye takılırdı okeye dördüncü misali masadan bir balya taş kaybolurdu bulamazdık çok arasak da bulamazdık neresinde kaybettiğini kadın olunca anladım :)Cevap Yaz 2 Yayından KaldırPAŞALI: Aynı anlattıklarını sende yapardın ya hatta sen 3 taş kaybederdin bizde saatlerce arardıkta bulamazdık şimdi anladımki okey taşları onun için kötü kokardıYayından Kaldır
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FistttCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Müdat, metin ve bunu asalım. İdam istiyoruzCevap Yaz 4 11 Yayından Kaldır
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Eeee ozaman taksiye binenlerede bunun huyları bulaştıysa cinsiyet değiştirmelerde başlar hahahaaCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır