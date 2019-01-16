"Selfie Çeken Şeytan" Heykeli İspanya'yı Karıştırdı

İspanya'nın Segovia kentinde yapılması planlanan bronz heykel, şeytanın kentin ünlü bir köprüsünü inşa etmesi için nasıl kandırıldığını anlatan yerel bir efsaneye atıfla yapılıyor.

ŞEYTANIN YÜCELTİLDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Kent sakinlerinden 5400'den fazla kişi, heykelin iptal edilmesi için bir dilekçe imzaladı. Dilekçede şeytanın elindeki telefonla 'sevimli' gösterildiği, 'şeytanın yüceltildiği' ve bu nedenle 'Katolikleri incittiği' söyleniyor.

Dilekçede ayrıca, şeytanın 'itici ve adi' gösterilmesi gerektiği vurgulanıyor.

HEYKELİN YAPIMINA DEVAM EDİLECEK

Belediye Meclisi üyesi Claudia de Santos, heykele gösterilen tepkiyi hoş karşılamadığını belirti ve başlatılan imza kampanyasına rağmen yapımına devam edileceğini söyledi.

Santos, El Pais gazetesine verdiği röportajda "21. yüzyılda böyle bir şey düşünebildiklerine inanamıyorum" dedi.

Heykeltraş José Antonio Abella ise Santos'unkine benzer bir açıklama yaparak "Bu 21. yüzyıl! Bu heykel, arkadaş canlısı ve gülümseyen bir şeytan karikatürü. Heykelin dini duygulara saldırdığını söylüyorlar. Bunun dinle hiçbir ilgili yok" şeklinde konuştu.

"HEYKELE BÖYLE KARŞI ÇIKILMASI İNANILMAZ"

Heykelin turist çekmeyi amaçladığını belirten Albella, "İnsanların Segovialı çocuklara okullarda öğretilen bir halk söylencesi için yapılan bir heykele böylesine karşı çıkması inanılmaz" dedi.

Doktorluk yaptıktan sonra emekli olunca heykel yapmaya başlayan Abella ayrıca "Segovia'yi seviyorum. 30 yıl burada yaşadım ve bu heykeli sonradan seçtiğim memleketim olduğundan Segovia'ya teşekkür etmek için yaptım. Para falan da almadım" diye konuştu.