Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu
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Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, eski eşi Selen Sevigen ile agresif tavırlarından dolayı davalık oldu. Özen'in öfkesini kontrol edemediğini ve çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini söyleyen Sevigen, eski eşinden şikayetçi oldu.

12.09.2020 08:50 | Son Güncelleme: 12.09.2020 09:27

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Gökhan Özen ile eski eşi Selen Sevigen davalık oldu. Eski eşinin gergin tavırlarından ve çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak davranışları olduğunu ileri süren Sevigen, Gökhan Özen hakkında uzaklaştırma kararı talep etti.

"ÖFKESİNİ KONTROL EDEMEYİNCE KAVGA ÇIKARIYOR"

Sabah'ta yer alan habere göre: Sevigen, Özen'in vakitli vakitsiz evlerine girip çıktığını ve çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini belirtip şikayetçi oldu. Sevigen, eski eşinin sürekli tartışma çıkardığını da sözlerine ekledi. Özen'in öfkesini kontrol edemediğini, çocukların önünde kavga çıkartıp tehditler savurduğunu anlatan Sevigen, korunma ve uzaklaştırma talep etti.

Şarkıcının çocuklarının nafakalarını da ödemediğini belirten Sevigen, iki kızı ile baba arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesini istedi.

Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu
Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu
Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu
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