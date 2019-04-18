Selen Görgüzel Alkan'ın Beton Delicisiyle Şovu Sosyal Medyayı Salladı
Cesur paylaşımlarıyla ve İmdat adını verdiği şarkısıyla çok konuşan Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'ın beton delicisiyle olan imtihanı sosyal medyayı salladı.
Geride bıraktığımız mart ayında İmdat adını verdiği şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Selen Görgüzel Alkan, katıldığı bir programda beton delici kullandı.
YENİ ŞARKISINI SEVENLERİYLE PAYLAŞMIŞTI
Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ile yaptığı evlilik sonrasında büyük bir kesim tarafından takip edilmeye başlayan Selen Görgüzel Alkan geride bıraktığımız ay İmdat adını verdiği teklisini çıkarmış ve sevenlerinin beğenisine sunmuştu. O zamandan bu yana çıkardığı şarkısıyla ilgili paylaşımlar yapan ve projesini daha fazla kitleye ulaştırmak adına televizyon programlarına katılan Selen Görgüzel Alkan geride bıraktığımız akşam bir televizyon şovuna konuk oldu. Burada kendisine verilen beton deliciile bir tahtayı delmeye çalışan Selen Görgüzel Alkan o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.
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Türk erkeği azdıryor şovmen geriye direk dansı kalıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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BÖYLE BİR HATUN İÇİN RÜZGAR ERKOÇLAR GİBİ CİNSİYET BİLE DEĞİŞTİRİRİM.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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senin yüzünden hiltiler yatağa düştüCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kusuru show,iş yapmaz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ya bitiyorum olgunlaraCevap Yaz 4 Yayından Kaldır