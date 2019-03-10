Selen Görgüzel Alkan'dan Kadınları Kızdıracak Mesaj!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Selen Görgüzel Alkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili şaşırtıcı ifadeler içeren bir paylaşımda bulundu. Kadınların eşitlik istediğini söyleyen Alkan, böyle bir şeyden söz etmek için erkeklerin de benzer bir günleri olması gerektiğini söyledi.

"O ZAMAN EŞİT OLDUĞUMUZU ANLARIM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili, "Şimdi belki bana çok kızacaksınız ama madem düşünce özgürlüğüne saygınız var ben de içimdekini paylaşayım istedim… Evet özel günler çok güzel insanı şımartıp mutlu ediyor lakin ben 21.yüzyılda hala kadınlar günü kavramını anlayamıyorum… 8 Mart'ın kadınlar günü olma sebebini 'anmak' derseniz anlarım o zaman da nerede eşitlik sorusu geliyor aklıma dağlarda şehit olan onca erkek evladımızın ya da maden ocağında ölen kardeşlerimiz içinde bir gün dünya erkekler günü ilan edilirse işte o zaman eşit şartlarda olduğumuzu anlarım…" ifadelerini kullandı.