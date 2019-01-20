Selçuk Bayraktar, Teknofest 2019'da 2 Milyon Lira Ödül Verileceğini Duyurdu

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Tenofest 2019 teknoloji yarışmalarının başvurularının başladığını duyurdu.

'Ayakları yere basmayan ilk festivalden tek festivale' sloganıyla Teknofest 2019 başvurularının başladığını duyuran Selçuk Bayraktar, "Yapay Zeka'dan Uçan Araba'ya; Otonom Sistemler'den Uzay Teknolojileri'ne birçok farklı alanda toplam ödülü 2 Milyon TL'ye varan yarışmalara başvuruyu kaçırma!" yönünde paylaşımda bulundu.

TEKNOFEST İSTANBUL HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ'NDE YAPILACAK ETKİNLİKLER:

Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, teknoloji üreten bir Türkiye hedefi ile aşağıdaki organizasyonlara ev sahipliği yapacaktır:

14 farklı kategoride teknoloji yarışmaları

Hackistanbul siber güvenlik yarışması

Geleceği şekillendirecek teknolojik girişmlerin görücüye çıkacağı take off uluşlararası girişim zirvesi

Redbull'un yer aldığı dünyanın en heyecan verici yarışı

Nefes kesen jet uçak, helikoptre ve akrobasi gösterileri

Konserler, dikey rüzgar tüneli, Planetaryum ve paraşüt atlayışları

Hava araçları sergisi

Simülasyon uygulamaları