Selçuk Bayraktar'dan yerli solunum cihazı paylaşımı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yerli medikal solunum cihazı üretimini konusunda çalışmaların yer aldığı fotoğrafları paylaştı. Bayraktar paylaşımına, "Yerli solunum cihazını en hızlı şekilde üretip milletimizin hizmetine sunmak için gecesini gündüzüne katarak gönülden çalışıyoruz" notunu düştü.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli medikal solunum cihazı üretimini konusunda çalışmaların yer aldığı fotoğrafları paylaşarak, "Yerli solunum cihazını en hızlı şekilde üretip milletimizin hizmetine sunmak için gecesini gündüzüne katarak gönülden çalışıyoruz" notunu düştü.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli medikal solunum cihazı üretimini konusunda çalışmaların yer aldığı fotoğrafları twitter adresinden paylaştı. Bayraktar fotoğraflarının üzerine ise, "Mühendisinden oluşan takımımız, yerli solunum cihazını en hızlı şekilde üretip milletimizin hizmetine sunmak için gecesini gündüzüne katarak gönülden çalışıyor. Dualarınızı bekliyoruz" notunu düştü. Bayraktar'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Kaynak: İHA