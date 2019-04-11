Selami Şahin'in Kızı, Gönlünü Siyahi Gence Kaptırdı!
Ünlü sanatçı Selami Şahin'in 23 yaşındaki kızı İrem Şahin gönlünü yabancı uyruklu Oliver Tambo'ya kaptırdı. Selami Şahin'in bu ilişkiye onay vermediği iddia edildi.
Ünlü sanatçı Selami Şahin'in 23 yaşındaki kızı İrem Şahin gönlünü yabancı uyruklu Oliver Tambo'ya kaptırdı. Selami Şahin'in bu ilişkiye onay vermediği iddia edildi.
ÖZEL BİR ÜNİVERSİTEDE ÖĞRETİM ÜYESİ
Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken, bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor.Kimi kameralar önünde büyüyor, kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. Selami Şahin'in 23 yaşındaki kızı İrem Şahin kalbini yabancı uyruklu Oliver Tambo'ya kaptırdı. İddiaya göre; Selami Şahin ile eşi Didem Şahin, kızlarının, özel bir üniversitede öğretim üyesi olan Oliver Tambo ile ilişkisine karşı olduğu öğrenildi.
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demekki siyah seviyoCevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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Şimdi bişey diyecktimdee yesin ya bi denesinnCevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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Aga zencinin içi güzeldir içi...vardır kızın bir bildiği.Siz yormayın kafanızı.Cevap Yaz 15 6 Yayından Kaldır
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kopsun da şu kıyamet.Cevap Yaz 14 2 Yayından KaldırDURSUN: Ula ofli emice kiyamedun pir saadu vardır da.5 2 Yayından Kaldır