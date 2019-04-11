Selami Şahin'in Kızı, Gönlünü Siyahi Gence Kaptırdı!

Ünlü sanatçı Selami Şahin'in 23 yaşındaki kızı İrem Şahin gönlünü yabancı uyruklu Oliver Tambo'ya kaptırdı. Selami Şahin'in bu ilişkiye onay vermediği iddia edildi.

ÖZEL BİR ÜNİVERSİTEDE ÖĞRETİM ÜYESİ

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken, bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor.Kimi kameralar önünde büyüyor, kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. Selami Şahin'in 23 yaşındaki kızı İrem Şahin kalbini yabancı uyruklu Oliver Tambo'ya kaptırdı. İddiaya göre; Selami Şahin ile eşi Didem Şahin, kızlarının, özel bir üniversitede öğretim üyesi olan Oliver Tambo ile ilişkisine karşı olduğu öğrenildi.