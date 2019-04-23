Selami Şahin'e Hayran Şoku! İmza Günü 15 Dakikada Bitti
Bursa'da vereceği konser öncesi imza günü düzenleyen ünlü sanatçı Selami Şahin'e hayranları ilgi göstermedi. İmza günü 15 dakikada bitti.
Bursa'da vereceği konser öncesi imza günü düzenleyen ünlü sanatçı Selami Şahin'e hayranları ilgi göstermedi. İmza günü 15 dakikada bitti.
BÜYÜK ŞOK YAŞADI
Yılların duayen sanatçısı Selami Şahin, hayran şoku yaşadı. Bursa'da bir AVM'de imza gününe katılan ünlü sanatçı, az sayıda hayranı gelmesi sebebiyle büyük şok yaşadı. Büyük bir kalabalık beklenen imza gününe ilginin az olması sanatçıyı üzdü.
SAATLERCE SÜRMESİ BEKLENİYORDU
Saatlerce sürmesi beklenen imza günü, 15 dakikada bitti. Selami Şahin, bugün Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verecek.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (7)
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O KADAR KALABALIĞA 15 DAKİKA BİLE ÇOK OLMUŞ.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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selami abi sen istanbula gelllCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bos kagıda ımza attrmasınlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kafadaki perukmu selami dedeninCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sen bitin ne imza verecenCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır