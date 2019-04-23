Selami Şahin'e Hayran Şoku! İmza Günü 15 Dakikada Bitti

Bursa'da vereceği konser öncesi imza günü düzenleyen ünlü sanatçı Selami Şahin'e hayranları ilgi göstermedi. İmza günü 15 dakikada bitti.

BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Yılların duayen sanatçısı Selami Şahin, hayran şoku yaşadı. Bursa'da bir AVM'de imza gününe katılan ünlü sanatçı, az sayıda hayranı gelmesi sebebiyle büyük şok yaşadı. Büyük bir kalabalık beklenen imza gününe ilginin az olması sanatçıyı üzdü.

SAATLERCE SÜRMESİ BEKLENİYORDU

Saatlerce sürmesi beklenen imza günü, 15 dakikada bitti. Selami Şahin, bugün Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verecek.

Kaynak: İHA