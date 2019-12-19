: FETÖ'cü şirket, Erdoğan'ın konutunun görüntülerini saat saat kaydedip arşivlemiş

19.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:19

17-25 Aralık sürecinden hemen sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'ye önemli açıklamalarda bulundu.

O dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki evi ve eve çıkan cadde ve sokaklardaki kameralar, MOBESE sistemine bağlanmadığını belirten Altınok, "İstanbul'daki MOBESE sisteminin bakım ve kontrolü FETÖ'cü 'Sürat Bilişim Şirketi'ne verilmiş. Bu şirket Kısıklı'daki konutun kamera kayıtlarını düzenli olarak almış ancak Emniyet'in kayıtlarına sokmamış. Belli ki Emniyet dışında bir merkezde bu görüntülerden işlerine geleni arşiv yapmış, işlerine gelmeyenleri imha etmişler" ifadelerini kullandı.

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım:

"Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın konutu, çalışma mekânları gibi korumada birinci derecede önemli merkezler başta olmak üzere İstanbul, MOBESE sistemi tarafından 24 saat görüntülü ve canlı olarak izlenmekteydi. İzleme işlemi Emniyet bünyesindeki Haberleşme Şube Müdürlüğü tarafından yapılıyordu. İstanbul dijital kameralar tarafından izlenirken, bir yer istisna tutulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki evi ve eve çıkan cadde ve sokaklardaki kameralar, MOBESE sistemine bağlanmamıştı.

"GÖRÜNTÜLER MANUEL OLARAK ALINIYORDU"

Emniyet'teki MOBESE merkezinden Erdoğan'ın konutunun bulunduğu Kısıklı'daki bölgede ne olduğunu göremiyorduk. Bu işin üzerine gittim. Sistem dışı bırakılan kameralar yerinden kayıt alıyor, görüntüler kameraların hafıza kartına kaydediliyor, sonra bu görüntüler bir ekip tarafından manuel olarak alınıyordu.

"İŞLERİNE GELENİ ARŞİV YAPMIŞLAR"

Manuel olarak alınan görüntülerin Emniyet'te de kayıtları çıkmadı. Çünkü İstanbul'daki MOBESE sisteminin bakım ve kontrolü FETÖ'cü 'Sürat Bilişim Şirketi'ne verilmiş. Bu şirket Kısıklı'daki konutun kamera kayıtlarını düzenli olarak almış, ancak Emniyet'in kayıtlarına sokmamış. Belli ki Emniyet dışında bir merkezde bu görüntülerden işlerine geleni arşiv yapmış, işlerine gelmeyenleri imha etmişler. Erdoğan'a yönelik bir darbe girişiminde kullanılmak üzere...

Bunun üzerine ASELSAN'la işbirliği yaparak Kısıklı'da Cumhurbaşkanımızın konutu başta olmak üzere bölgeyi MOBESE sistemine dahil ettik."

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