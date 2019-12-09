Demirtaş, partisi HDP ile gerilim yaşadığı iddialarına yanıt verdi: En küçük bir sorun yok

09.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:02

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sağlık durumunda yaşanan sıkıntı sonrası tekrar gündeme geldi. Demirtaş'ın yaşadığı sağlık sorununu partisi HDP ile paylaşmaması sonrası tekrardan gün yüzüne çıkan 'Demirtaş ile HDP arasında gerginlik yaşanıyor' iddiaları soruldu. Demirtaş, "Haber vermeyerek eksik düşündüm. Yoksa partimle aramızda en küçük bir sorun ya da gerilim yok" dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Evrensel'den Meltem Akyol'a konuştu. Akyol, Demirtaş'a HDP ile yaşadığı gerilim iddialarını açık açık sordu. Demirtaş iddiaları yalanladı. Söz konusu röportajın ilgili kısmı şu şekilde:

-'HDP' ile sık sık gerilim yaşadığınıza ilişkin iddialar-tartışmalar var. Sağlık durumunuzdan geç haberdar olunması da yeniden bu yönde bir tartışma başlattı. Ne söylersiniz?

"Sağlık durumumu dışarıya geç iletmek benim kararımdı. HDP'nin bu nedenle haberi olmadı. Bunca sorunun ve hasta tutsağın olduğu bir dönemde gerçekten de sağlık meselem gündem olsun istemedim. Bakın, daha bu hafta Urfa Cezaevinde 64 yaşındaki Emine Aslan Aydoğan, hasta bir tutsak yaşamını yitirdi. Emine anaya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm halkımıza da baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Durum gerçekten çok ciddidir. Herkesin hasta tutsaklar sorununa ses vermesi, konuyu gündeme taşıması gerekir."

"EN UFAK BİR GERİLİM YOK"

Haber vermemekle belki de eksik düşündüm. Yoksa partimle aramızda en küçük bir sorun ya da gerilim yok. Dışarıda arkadaşlarımız yoğun saldırılara rağmen koşturuyor, mücadele ediyorlar. Her HDP'liyi kutluyor, alınlarından öpüyorum. Direnmeye devam, mutlaka kazanacağız diyorum."