Seküler ne demektir? Seküler kelime anlamı nedir? Seküler TDK anlamı nedir?
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Seküler ne demektir? Seküler kelime anlamı nedir? Seküler TDK anlamı nedir?

Seküler kelime anlamı nedir? Sekülerizm nedir? Sekülerizm TDK anlamı nedir?

Seküler ne demektir? Seküler kelime anlamı nedir? Seküler TDK anlamı nedir?
16.09.2020 14:03 | Son Güncelleme: 16.09.2020 14:11

Günümüzde bu kelimeyi çok kullanmasak da ara ara duyarız. Peki sekülerlik, sekülerizm kelimeleri ne manaya gelir?

SEKÜLER TDK ANLAMI NEDİR?

Seküler kelimesi son zamanlarda sık kullanılan bir kelime olmaya başlamıştır. Yüzyılda bir olan, yüzyıllık anlamlarında kullanılmaktadır. İkinci bir anlamı Laik yaşama ait, dinden bağımsız olan demektir. Seküler, dinden bağımsız, dini veya ruhani olmayan anlamlarını taşımaktadır.

SEKÜLER NİÇİN KULLANILIR?

Seküler, yüzyıl içerisinde bir kere olan, yüzyıllık anlamlarına gelmektedir. Hristiyan inancına göre Tanrının zamanın dışında varolması anlamına da gelmektedir. Yüzyıl içerisinde bir kere olan olaylar için kullanılan bir kelimedir.

SEKÜLERİZM NE DEMEKTİR?

Sekülerizm dini olmayan, ahiret ve ruhani olaylardan ziyade dünya hayatına odaklanılan, merkeze dünya meselelerini koyan siyasi bir düşüncedir. TDK'ya göre sekülerizm, dünyacılık olarak açıklanmıştır. Sekülerizm dünyevi ve çağa uygun olanı göz önünde tutar. İki anlamı içinde barındırır. Bunlardan ilki devletin dinsel kurumlardan ayrılması durumudur. Devlet ve din işlerinin birbirine karıştırılmaması durumudur. İkinci bir durum ise farklı din ve inanışlardan olan insanların kanun önünde eşit olarak yargılanmasıdır. Sekülerizm ateizm veya dinsizlik demek değildir. Laiklik kelimesiyle hemen hemen aynı anlamı taşıyan bu kelime din ve devlet işlerinin ayrılması durumudur. Dünyaya sadece seküler açıdan bakmak gerektiği savunulur.

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