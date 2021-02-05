Seküler ne demek? Seküler nedir, ne anlama geliyor? TDK anlamı...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Seküler ne demek? Seküler nedir, ne anlama geliyor? TDK anlamı...

05.02.2021 12:25 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:35
Seküler ne demek? Seküler nedir, ne anlama geliyor? TDK anlamı...

Seküler kelimesi gündemden ötürü sık sık araştırılıyor. Seküler çok sık olmasa da gündelik hayatta karşılaştığımız terimlerden biri. Seküler teriminden türeyen pek çok kelime vardır; sekülerizm, sekülerite, sekülerizasyon bunlardan birkaçı. Peki, Seküler ne demek? Seküler nedir, ne anlama geliyor? TDK anlamı nedir?

Seküler ne demek, nedir? Seküler sözcüğünün TDK'da belirtildiği ve anlatıldığı anlamlar hakkında bilgi vermek doğru olacaktır. Sekülerin kelimesinin iki farklı anlamı bulunmaktadır; Birincisi; yüzyıllık, yüzyıl içerisinde bir defa olan şeklinde açıklanmaktadır. İkincisi ise laik hayata ait, dinden bağımsız şeklinde tanımlanmaktadır.

SEKÜLER NE DEMEK?

Seküler ''Laik vaziyete getirme, dinden bağımsızlaştırma'' anlamlarına da gelmektedir. Bunun dışında yüzyıllık, yüzyıl içerisinde bir kere olan gibi anlamları da taşımaktadır. Seküler sözcüğü, Hristiyanlık doktrinin parçaları arasında bulunan Tanrının zamanın dışında var olması prensibine karşılık olarak zamana vurgu niteliği taşıyan anlamda da kullanılmıştı.

Seküler, dinden bağımsız, dinî ya da ruhanî olmayan; manastır düzeninin bir parçası olmayan.

Sekülerite, devlet ve dinin ayrı olması veya özellikle bir dine bağlı veya karşı olmaması; dinî ve sivil işlerin birbirinden ayrılması inancı.

Sekülerizm, ahiret ve diğer dinî, ruhanî meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki siyasi düşünce.

Sekülerizasyon, din temeline dayalı olan devlet yönetimini sona erdirme ve dinden ayrıştırma hareketi.

Seküler hümanizm, insan aklını, ahlakî değerlerini, sosyal adaleti ve natüralist felsefeyi temel alan; dini, dogmatizmi, doğaüstü güçleri, sözdebilimi, batıl inançların tümünü reddeden ve karar verme mekanizması olarak laik ahlak ölçülerini benimseyen akım.

Fransız sekülerizmi, sekülerizmin Fransa'da laïcité adı altında uygulanılan hususi hali için tanımlanan Fransızca bir tabir.

Seküler ruhban sınıfı, Hristiyanlıkta laikattan olan laik din görevlileri.

Seküler etik, laik ahlak.

Seküler devlet, laikliği temel politika olarak benimseyen devlet.

Seküler hukuk, laik hukuk.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özcan Özel Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi
Magazin Halsey Barış Manço Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seküler ne demek? Seküler nedir, ne anlama geliyor? TDK anlamı... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 12:35:45. #1.16#
title