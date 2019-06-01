Seksenler dizisinin Bekçi Bekir'i 20 bin iftariyelik dağıttı
Seksenler dizisiniz Bekçi Bekir'i Hacı Ali Konuk Eyüpsultan'lılara sürpriz yaptı. Bekçi Bekir, ezan vakti yolda kalanlar için 20 bin iftariyelik dağıttı.
'Selam' sloganıyla ramazanı karşılayan, Eyüpsultan'da ramazanı uğurlamaya sayılı günler kala coşku devam ediyor. Bekçi Bekir ramazanda Eyüp'te yolda kalanlara iftariyelik dağıttı.
ETKİNLİĞE HACİVAT KARAGÖZ DE EŞLİK ETTİ
Yüzyıllardır Ramazan'ın en güzel şekilde yaşandığı, İslam aleminin gözbebeği Eyüpsultan, "Selam" sloganıyla birbirinden güzel etkinlikle devam ediyor. Bekçi Bekir ramazanda Eyüp'te yolda kalanlara iftariyelik dağıttı. Her gün 20 bin iftariyelik dağıtan sevilen oyuncu, yoğun ilgiyle karşılaştı. Ramazan boyunca her gün yapılan etkinliğe Hacıvat Karagöz de eşlik etti.
YORUMLAR (15)
-
Allah CC sizin gibi insanların hep yardımcısı olsun. . Ne güzel! Allah razı olsun bereket versin kesenize 3Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
SEKSENLERİ HALA SEVEREK TAKİP EDİYORUZ. . AİLECE İZLENEN. EFSANE BİR DİZİ. . . BEKÇİ BEKİR BİRDE PASTACİ SAMİ. . .Cevap Yaz 2 1 Yayından KaldırSUSMUŞ: sağ ol. hayırlı bayramlarYayından KaldırDÜZELTME: hayırlı bayramlarYayından KaldırKUZEYİN UŞAĞI: BUCALI MESUT. . . teşekkürler kardeş. size de saygılar. hayırlı akşamlar. şimdiden hayırlı bayramalar. . ailenizle inşallah. . .Tüm 15 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır