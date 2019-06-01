Seksenler dizisinin Bekçi Bekir'i 20 bin iftariyelik dağıttı

Seksenler dizisinin Bekçi Bekir'i 20 bin iftariyelik dağıttı

Seksenler dizisiniz Bekçi Bekir'i Hacı Ali Konuk Eyüpsultan'lılara sürpriz yaptı. Bekçi Bekir, ezan vakti yolda kalanlar için 20 bin iftariyelik dağıttı.

'Selam' sloganıyla ramazanı karşılayan, Eyüpsultan'da ramazanı uğurlamaya sayılı günler kala coşku devam ediyor. Bekçi Bekir ramazanda Eyüp'te yolda kalanlara iftariyelik dağıttı.

ETKİNLİĞE HACİVAT KARAGÖZ DE EŞLİK ETTİ

Yüzyıllardır Ramazan'ın en güzel şekilde yaşandığı, İslam aleminin gözbebeği Eyüpsultan, "Selam" sloganıyla birbirinden güzel etkinlikle devam ediyor. Bekçi Bekir ramazanda Eyüp'te yolda kalanlara iftariyelik dağıttı. Her gün 20 bin iftariyelik dağıtan sevilen oyuncu, yoğun ilgiyle karşılaştı. Ramazan boyunca her gün yapılan etkinliğe Hacıvat Karagöz de eşlik etti.

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YORUMLAR (15)

  • ADAMMMMMM:
    Allah CC sizin gibi insanların hep yardımcısı olsun. . Ne güzel! Allah razı olsun bereket versin kesenize 3
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  • KUZEYİN UŞAĞI:
    SEKSENLERİ HALA SEVEREK TAKİP EDİYORUZ. . AİLECE İZLENEN. EFSANE BİR DİZİ. . . BEKÇİ BEKİR BİRDE PASTACİ SAMİ. . .
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    SUSMUŞ: sağ ol. hayırlı bayramlar
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    DÜZELTME: hayırlı bayramlar
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    KUZEYİN UŞAĞI: BUCALI MESUT. . . teşekkürler kardeş. size de saygılar. hayırlı akşamlar. şimdiden hayırlı bayramalar. . ailenizle inşallah. . .
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