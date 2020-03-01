Şehitler için çekicilerle konvoy yaptılar
Haber-KameraAli Kerem BENGİ İSTANBUL DHAİdlib'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için çekicilerden oluşturulan konvoy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Kadıköy'e geldi.
Haber-KameraAli Kerem BENGİ İSTANBUL DHA
İdlib'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için çekicilerden oluşturulan konvoy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Kadıköy'e geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla korna basarak ilerleyen çekicilerin sürücüleri zaman zaman slogan attı. Sürücüler, konvoy halinde geldikleri Bağdat Caddesi'nde etkinliği sonlandırdı.
Kaynak: DHA