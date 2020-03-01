Şehitler için çekicilerle konvoy yaptılar
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Şehitler için çekicilerle konvoy yaptılar

Haber-KameraAli Kerem BENGİ İSTANBUL DHAİdlib'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için çekicilerden oluşturulan konvoy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Kadıköy'e geldi.

01.03.2020 00:04 | Son Güncelleme: 01.03.2020 00:08
Şehitler için çekicilerle konvoy yaptılar

Haber-KameraAli Kerem BENGİ İSTANBUL DHA

İdlib'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için çekicilerden oluşturulan konvoy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek 'e geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla korna basarak ilerleyen çekicilerin sürücüleri zaman zaman slogan attı. Sürücüler, konvoy halinde geldikleri Bağdat Caddesi'nde etkinliği sonlandırdı.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Şehitler için çekicilerle konvoy yaptılar
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