Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı

11.12.2020 14:16 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:24

Suriye'nin Rasulayn ilçesindeki yol kontrol noktasına PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt, Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin Rasulayn ilçesindeki yol kontrol noktasına PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt, Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde şehit Kurt için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak cenaze töreni düzenlendi.

Kurt'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından cenaze nakil aracından alınarak tören alanına getirildi.

Şehidin babası Ziya, annesi Ömrüye, kız kardeşi Gonca ve ağabeyi Ali Kurt, taziyeleri kabul etti. Şehidin ağabeyinin de Suriye'de Barış Pınarı bölgesinde topçu yüzbaşı rütbesiyle görev yaptığı öğrenildi.

Cenaze törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, milletvekilleri ve protokol üyeleri ile askeri ve mülki erkan da katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Soylu, cami avlusunda bekleyen şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Osman Artan kıldırdı, törende Kurt için dua edildi, Kuran'ı Kerim okundu.

Çavuşoğlu ve Soylu, şehidin babası ve erkek kardeşiyle Kurt'un naaşının konulduğu tabuta omuz verdi.

Şehidin naaşı, törenin ardından Uncalı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı bakanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığının törene çelenk gönderdikleri görüldü.

Törenin düzenlendiği alanın yakınındaki inşaatın vincine ve camiye dev Türk bayrağı asıldı.

Suriye'nin Rasulayn ilçesindeki yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ile Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar şehit olmuş, Yüzbaşı Kurt'un cenazesi Şanlıurfa'daki askeri tören sonrası ailesinin yaşadığı Antalya'ya getirilmişti.

Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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