Esed Rejimi'nin saldırısında şehit olan teğmenin son görüntüleri
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Esed Rejimi'nin saldırısında şehit olan teğmenin son görüntüleri

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Tank Teğmen Ali Emre Fırıncıoğlu'nun saldırıdan bir gün önce çekilen, "Dünkü uçak saldırısında ucuz kurtulduk" dediği görüntüleri ortaya çıktı.

21.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:31
Esed Rejimi'nin saldırısında şehit olan teğmenin son görüntüleri

Dün 'de Esed Rejimi'nin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Tank Teğmen Fırıncıoğlu'nun saldırıda bir gün önce çektiği videoda "Dünkü uçak saldırısından ucuz kurtulduk." dediği ortaya çıktı.

Rusya destekli Esed Rejimi, dün akşam saatlerinde İdlib'deki Türk askerlerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda iki askerimiz şehit olurken beş askerimiz de yaralandı. Dün şehit olan askerlerimizden Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın yakınlarına göndermek için çektiği ise izleyenleri duygulandırdı.

"İYİ SAKLANDIK"

Saldırıda Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk ile birlikte şehit olan Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın cep telefonu kamerasıyla yakınlarına gönderdiği görüntüde, "Durum bu... Dünkü uçak saldırısında ucuz kurtulduk, iyi saklandık. Etraf hep böyle... İyi saklandık yani" demesi yürekleri burktu.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın cenazesi, yarın Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Esed Rejimi'nin saldırısında şehit olan teğmenin son görüntüleri
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