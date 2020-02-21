: Esed Rejimi'nin saldırısında şehit olan teğmenin son görüntüleri

21.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:31

Dün İdlib'de Esed Rejimi'nin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Tank Teğmen Ali Emre Fırıncıoğlu'nun saldırıda bir gün önce çektiği videoda "Dünkü uçak saldırısından ucuz kurtulduk." dediği ortaya çıktı.

Rusya destekli Esed Rejimi, dün akşam saatlerinde İdlib'deki Türk askerlerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda iki askerimiz şehit olurken beş askerimiz de yaralandı. Dün şehit olan askerlerimizden Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın yakınlarına göndermek için çektiği video ise izleyenleri duygulandırdı.

"İYİ SAKLANDIK"

Saldırıda Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk ile birlikte şehit olan Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın cep telefonu kamerasıyla yakınlarına gönderdiği görüntüde, "Durum bu... Dünkü uçak saldırısında ucuz kurtulduk, iyi saklandık. Etraf hep böyle... İyi saklandık yani" demesi yürekleri burktu.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın cenazesi, yarın Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Kaynak: İHA

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