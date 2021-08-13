Şehit Piyade Uzman Çavuş Bali Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Bali Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Bali Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Emre Evren - Haberler | Güncel

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin naaşı Adıyaman'da toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin naaşı Adıyaman'da toprağa verildi.

Besni Belediyesi önünde düzenlenen törene şehidin annesi Fatma, nişanlısı Ümmü Gülsüm Abas, kız kardeşi Meltem, yakınları ve Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat ve Muhammed Fatih Toprak, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın cenaze namazını kıldırdığı törende Ümmü Gülsüm Abas nişanlısının beresini taktı, şehidin kardeşi Meltem kamuflaj giydi, yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Törenin ardından Bali'nin cenazesi, Hoyratlı köyünde defnedildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Bali Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Bali Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Bali Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Bali Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Bali Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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