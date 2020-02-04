Şehit olan babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü
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Şehit olan babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü

Suriye'nin İdlib kentinde Suriye Ordusu'nun düzenlediği saldırıda şehit olan tır şoförü İsmail Akatay, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında şehidin oğlu 9 yaşındaki Bünyamin, babasının tabutunun başında gözyaşı döktü.

04.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:17
Şehit olan babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü

İdlib kentinde Ordusu'nun yoğun topçu ateşi ile saldırısında 1'i sivil, 7'si asker toplam 8 kişi şehit olurken, 13 kişi de yaralandı.

BABASININ TABUTUNDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şehitlerden tır şoförü İsmail Akatay'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu, 'ın ilçesine getirildi. Baba evinde alınan helalliğin ardından şehidin naaşı Fatma Bahadırlı Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin oğlu 9 yaşındaki Bünyamin, babasının tabutunun başında gözyaşı döktü. Şehidin diğer çocukları Muhammed (10) ve Enes (4) kardeşlerine sarılarak teselli etti.

TÖRENE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, şehidin yakınları ile kent protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından İsmail Akatay'ın cenazesi, Reyhanlı Asri Mezarlığı'na defnedildi.


Haber Videosu

: Şehit olan babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü
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