Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Tetik dualarla anıldı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Tetik, şehadetinin 4. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Şehit ailesine sabırlar dileyen Vali Ali Çelik, "Bizler de sizlerin birer evladıyız. Devlet olarak her zaman yanınızdayız" dedi.

2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Tetik, dualarla anıldı.

Yenibosna Mahallesi Mezarlığındaki kabri başında düzenlenen anma programına; Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Aykut Gürses, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fatma Uz, şehidin babası Necmi Tetik ile annesi Vasfiye Tetik katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunan programda Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Tetik ile bütün şehitler için dualar edildi.

Şehidin ailesiyle bir süre görüşüp sabır dileyen Vali Ali Çelik, "Devlet olarak her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız. Bizler de sizlerin birer evladıyız. Başımızın tacısınız" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı