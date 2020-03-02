: İdlib şehidinin 5 yaşındaki yeğeni: Asker pilot olacağım çünkü dayımın ölmesine izin veremem

02.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:42

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı dün memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Rıdvan Paşa Camii'ndeki törende şehidin asker üniforması giyen yeğeni Turgay Can Ergün, dayısının tabutu başında asker selamı verdi. 5 yaşındaki Turgay Can şehit olan dayısının 6 ay önce aldığı asker üniformasını bugün de üzerinden çıkarmadı.

"ASKER PİLOT OLACAĞIM"

Şehit Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın yeğeninin üzerindeki asker üniformasını 6 ay önce kendisinin aldığı ortaya çıktı. Küçük çocuk şehit dayısının aldığı asker üniformasını üzerinden çıkarmadı. Dayısını çok sevdiğini söyleyen Turgay Can Ergün, "Dayım şehit oldu. Allah onu yanına almış. Asker kıyafetimi dayım aldı. Ben de asker pilot olacağım. Çünkü dayımın ölmesine izin veremem" dedi.

"PEYGAMBERE KOMŞU GİTTİ"

Şehidin eniştesi Hasan Ergün de "Yaşadıklarımız tarif edilemez dile gelmez. Rabbim kimseye yaşatmasın. Bir taraftan da şehitlik mertebesi çok yüksek bir mertebe. Acılarımızı teselli eden de bu zaten. Şehidimizin Peygamberimize komşu gitmesi. Acımız çok büyük. Orada şu an görevi başında bulunan askerlerimiz şehidimizin silah arkadaşları. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Bize de bir şekilde görev düşse biz de aynısını yaparız. Vatanımız devletimiz sağ olsun" dedi.

"DAYISININ BAYRAĞINI OĞLUM DEVRALACAK"

Oğlunun asker kıyafetini 6 ay önce izne gelen şehit Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın aldığını belirten Ergün, "Şehidimiz yeğenini çok severdi. Oğlum da dayısını çok severdi. Şehidimizi en son 1 ay önce izne geldiğinde görmüştük. Oğlum asker olmak istediğini hep söylüyor. Şehidimiz 6 ay önceki gelişinde de oğluma asker kıyafetini hediye etmişti. Dayısının bayrağını oğlum devralacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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