Şehidin cenaze töreninde, askerler ıslanmasınlar diye vatandaşlar şemsiye tuttu

01.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:25

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed'e bağlı rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki cenazesinde tören mangasındaki askerler ıslanmasın diye vatandaşların şemsiye tuttuğu fotoğraf, görenleri duygulandırdı.

ASKERLER ISLANMASIN DİYE ŞEMSİYE TUTTULAR

İdlib şehidi Uzman Çavuş Batuhan Tank, dün memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Cemalpaşa Mahallesi Şehit Yaşar Tank Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kadirli Asri Mezarlığındaki şehitliğe getirilen Batuhan Tank'ın cenazesi burada toprağa verildi. Yağmur altında gerçekleştirilen cenaze töreninde, tören mangasındaki askerlerin ıslanmaması için cenazeye katılan vatandaşların kendi şemsiyelerini askerlere tutma anının fotoğrafı görenleri duygulandırdı.

Kaynak: İHA