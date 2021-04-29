Şehit aileleri ve gazilere modern hizmet binası
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Şehit aileleri ve gazilere modern hizmet binası

Şehit aileleri ve gazilere modern hizmet binası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna can veren kahraman şehitlerimizin kıymetli aileleri ile gazilerimize daha nezih ve modern bir ortamda hizmet verilmesi amacıyla yapılacak olan sosyal tesislerin temeli dualarla atıldı.

Vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna can veren kahraman şehitlerimizin kıymetli aileleri ile gazilerimize daha nezih ve modern bir ortamda hizmet verilmesi amacıyla yapılacak olan sosyal tesislerin temeli dualarla atıldı.

Şehit aileleri ve gaziler için hayırseverlerin desteği ile Barbaros Hayrettin mahallesinde yapılacak olan sosyal tesislerin temel atma töreni gerçekleştirildi. Programına Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Vali Yardımcısı Yunus Kızılgüneş, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan katıldı.

Modern bir şekilde inşa edilecek olan, zemin+3 kattan oluşacak hizmet binası, sahip olduğu sosyal donatılarıyla şehit ailelerine ve gazilere hizmet verecek.

Şehit ve Gaziler Derneğinin mevcut hizmet binasının fiziki şartlar bakımından ihtiyaçları karşılamadığını dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, "Şehit ailelerimize ve kahraman gazilerimize modern anlamda hizmet verecek olan ve bugün temelini atacağımız hizmet binamız şimdiden hayırlı olsun. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz hizmetin en güzeline ve en iyisine layıktır. Bu binanın hizmete sunulmasıyla birlikte şehit ailelerimiz ve gazilerimiz daha ferah ve modern bir ortama kavuşmuş olacak. Kahraman şehitlerimizin kıymetli ailelerine ve gazilerimize ne yapsak azdır. İnşallah binamızın açılışını da hep birlikte yaparız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, vatanımızın ve milletimizin bütünlüğünü savunan, bayrağımızı her zaman gönderde tutan, vatanımızı böldürmeyen, ezanımızı dindirmeyen, bu şekilde devam etmesi için kahramanca mücadele ederken şehadete erişen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlık ve şifa diliyorum" dedi.

Kurban kesilmesi ve İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından yapılan dua sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri tarafından sosyal tesislerin temeli atıldı. - ADIYAMAN

Şehit aileleri ve gazilere modern hizmet binası
Şehit aileleri ve gazilere modern hizmet binası
Şehit aileleri ve gazilere modern hizmet binası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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