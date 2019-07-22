Son dakika! Otomobil, metrobüs durağındaki yolculara çarptı, yaralılar var
Sefaköy D-100 karayolunda, bir araç metrobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken otomobilin şoförü aracını bırakıp olay yerini terk etti.
Sefaköy D-100 karayolunda aşırıs hızla gelen bir araç, metrobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken otomobilin şoförü aracını bırakıp olay yerini terk etti.
D-100 karayolu üzerinde, Avcılar istikametine giden otomobil, Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağına girdi. Aşırı hızlı otomobil, metrobüs durağında bekleyen vatandaşların arasına daldı. Kazada 6 kişi yaralanırken yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobilin şoförünün ise aracını bırakıp olay yerini terk ettiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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