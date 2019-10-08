Şef Mehmet Yalçınkaya, jürinin kararını sorgulayan yarışmacı Mustafa'yı stüdyodan kovdu

08.10.2019 07:31

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef, dün akşam 25'inci bölümüyle ekrana geldi. Gergin anların yaşandığı yarışmada tabağına güvenen Mustafa, şeflere çıkışınca ortalık karıştı.

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar takım kaptanı olabilmek için kıyasıya yarıştı. Tadım aşamasına gelindiğinde kendi tabağı seçilmeyen Mustafa, söz hakkı alarak "Arkadaşlarıma saygısızlık etmek istemiyorum ama Oradaki üç gözleme de çıtır çıtır mı? Bunu merak ediyorum" dedi.

STÜDYODAN KOVDU

Şef Danilo "Sen kendini merak et. Seninki çıtır çıtır mı Mustafa?" sözleriyle cevap verdi. Mustafa'nın kendilerine ikinci kez saygısızlık yaptığı söyleyen şef Mehmet Yalçınkaya sinirlerine hakim olamadı. Yalçınkaya, "Burada jürisinin 'J'sini sorgulayacak kim var? Sen kimsin ya bize burada şey yapıyorsun. Çık dışarı. Bunu bize ikinci kez yapıyorsun. Haddini bil" diye bağırarak Mustafa'yı stüdyodan kovdu.

"DOKUNULMAZLIK OYUNUNA KATILAMAYACAKSIN"

Şeflere çıkıştığı için stüdyodan kovulan Mustafa için bir ceza verildi. Cezayı açıklayan Mehmet Yalçınkaya, "Bu yaptığın saygısızlık nedeniyle bir karar aldık. Bu hafta katıldığın takım dokunulmazlık oyununa giderse, sen bu oyuna katılamayacaksın" dedi.

"FAZLA SESSİZ KALMAK BENDE PATLAMA YAŞATIYOR"

Aldığı ceza sonrası konuşan Mustafa ise şunları söyledi: "Aslında biraz hırs yaptı. Yeni adapte oluyorum arkadaşlara ve ortama. Benim çıkışlarım fevri olabilir kabul ediyorum. Haddinden fazla sessiz kaldığım zaman içime atıyorum ve bende patlama yaşatıyor. Hiç bir zaman sizin verdiğiniz kararları sorgulamadım. Hepinizden ve arkadaşlarımdan özür diliyorum."