Sedat Peker, Ne İş Yaptığını ve Aylık Gelirini Açıkladı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'yı sosyal medya üzerinden tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan Sedat Peker, mahkemede aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu belirtti.

ÖSO'YA YARDIM ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Özgür Suriye Ordusu'na yardımda bulunduğunu açıklayan Sedat Peker, "Kardeşlerimiz için kışlık askeri kamuflaj ve ayrıca da laptop bilgisayar, askeri nitelikli drone ve üstün nitelikli dürbünlerden oluşan teknolojik ekipmanları yüce allahın izniyle bugün yola çıkarıyorum" ifadesini kullanmıştı.

"AYLIK GELİRİM 30 BİN TL" DEDİ

Yaptığı bu yardımla adından söz ettiren Sedat Peker, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya yönelik "Halen daha hayattasın. Seni bugüne kadar öldürmemiş olmam bile benim suç örgütü lideri olmadığımın en büyük kanıtıdır" sözleri için hakim karşısına çıktı. Davadan beraat eden Peker, kimlik sorgusunda, serbest meslek sahibi ve aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu, evli ve 5 çocuk babası olduğunu ifade etti.