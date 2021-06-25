Secret Headquarters Filmi

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Charlie Kincaid bir gün, evinin altında bir süper kahramana ait gibi görünen gizli bir karargah bulur. Bu ilginç keşfini arkadaşlarıyla paylaşan Charlie, çok geçmeden uzaklaştığı babasının bilinenden başka gizli bir hayat yaşadığından şüphelenmeye başlar.

Yönetmen: Henry Joost, Ariel Schulman

Senaryo: Ariel Schulman, Henry Joost, Josh Koenigsberg, Christopher L. Yost

Oyuncular: Owen Wilson, Michael Peña, Momona Tamada, Keith L. Williams, Abby James Witherspoon, Walker Scobell, Kezii Curtis, Aiden Malik

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Secret Headquarters

Yapımcı Firma: Paramount Pictures

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 12.08.2022

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Kaynak: InterSinema.com