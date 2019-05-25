Seçmen Hangi Adayı Mağdur Görüyor? Son Ankette Belli Oldu

Konsensus Araştırma Şirketi'nin yaptığı son ankete göre, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mağduriyet oranı yüzde 60 iken AK Partili rakibi Binali Yıldırım'ın mağduriyet oranı yüzde 40 çıktı.

Mazbatasının iptal edilmesinden sonra açıklama yapan Ekrem İmamoğlu "16 milyon insan mağdurdur. Onların mağduriyetini inşallah en kısa zamanda telafi edeceğiz" demişti. 31 Mart yerel seçimlerinde Binali Yıldırım da CHP'yi suçlayarak "Asıl mağdur benim" açıklamasında bulunmuştu.

Ekrem İmamoğlu

"İMAMOĞLU'NA NAZARAN DAHA DÜŞÜK BİR ORANDA"

Katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili yaptıkları anket sonucunu paylaşan Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, "Seçmende bir mağdur algısı var mı?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"O algı çıkıyor. Seçmenin büyük bir kısmı Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının geç verildiğini düşünüyor. YSK'nın gerekçeli kararından önce seçmenin büyük bir kısmı seçimin yenilenmesini yanlış buluyor ve istemiyor. Bu yanlış bulanların içerisinde AK Partili seçmenler de var. Dolayısıyla bu durumlar Ekrem İmamoğlu'nun mağduriyetini oluşturulan durumlar. Sayın Binali Yıldırım'ın da mağdur olduğunu düşünenler var ama Ekrem İmamoğlu'na nazaran daha düşük bir oranda. Anket sonuçlarına göre, Ekrem İmamoğlu'nun mağduriyet oranı yüzde 60 iken Binali Yıldırım'ın yüzde 40 olduğu ortaya çıktı."