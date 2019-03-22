Seçimlere 8 Gün Kala 7 Büyükşehirde Yapılan Ankette Çarpıcı Sonuçlar

Gezici araştırma şirketi 31 Mart Yerle Seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankete göre; Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş önde. İstanbul'da ise Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım 1 puanın altındaki fark ile Ekrem İmamoğlu'nun önünde yer alıyor.

Gezici Araştırma Merkezi, Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, Manisa, Hatay ve Balıkesir genelinde yerel ve politik konuları belirlemek üzere 16- 17 Mart 2019 tarihlerinde araştırma yaptı.

İSTANBUL'DA 1 PUANDAN AZ FARKLA BİNALİ YILDIRIM ÖNDE

Araştırmaya katılan halkın önümüzdeki seçimlerde;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 49,3'ü MHP Destekli AK Parti Adayı Binali Yıldırım'a oy vermek istediğini % 48,6'sı ise İYİ Parti Destekli CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'na oy vermek istediğini ifade etmektedir.

ADANA'DA AK PARTİ ADAYI HÜSEYİN SÖZLÜ YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde 54,1'i AK Parti destekli MHP Adayı Hüseyin Sözlü'ye oy vermek istediğini ifade ederken, % 45,4'ü İYİ Parti destekli CHP Adayı Zeydan Karalar'a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

BALIKESİR'DE AK PARTİ ADAYI YÜCEL YILMAZ ÖNDE

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 53,1'i MHP Destekli AK Parti Adayı Yücel Yılmaz'a oy vermek istediğini % 45,8'i ise CHP destekli İYİ Parti Adayı İsmail Ok'a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

HATAY'DA DA AK PARTİ ADAYI İPİ GÖĞÜSLÜYOR

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde 51,1'i MHP destekli AK Parti Adayı İbrahim Güler'e oy vermek istediğini ifade ederken, % 47,8'i İyi Parti destekli CHP Adayı Lütfü Savaş'a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

BURSA'DA CHP ADAYI MUSTAFA BOZBEY ÖNDE

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 46,6'sı MHP Destekli AK Parti Adayı Alinur Aktaş'a oy vermek istediğini % 52,9'u ise İYİ Parti Destekli CHP Adayı Mustafa Bozbey'e oy vermek istediğini ifade etmektedir.

MANİSA'DA YÜZDE 28'LİK BÜYÜK FARKLA AK PARTİ ADAYI CENGİZ ERGÜN ÖNDE

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 63,2'si AK Parti destekli MHP Adayı Cengiz Ergün'e oy vermek istediğini ifade ederken % 34,7'si CHP destekli İYİ Parti Adayı Orkun Şıktaşlı'ya oy vermek istediğini ifade etmektedir.