Seçimlerde Beklediği Sonucu Alamayan Emre Kınay'dan İmamoğlu'na Destek
Seçimlerde beklediği sonucu alamayan İYİ Parti'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Emre Kınay, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in belediye başkan adaylığı için bizzat teklif götürdüğü ve "Kadıköy'de ben kazanacağım" diyen Emre Kınay'ın alacağı oy oranı merak konusu olmuştu. Sandıkların yüzde 97'sinin açıldığı an itibariyle Kınay'ın aldığı oy oranı yüzde 12,58'de kaldı.
EKREM İMAMOĞLU'NA DESTEK PAYLAŞIMI
Aday gösterildiği Kadıköy'de umduğunu bulamayan ünlü oyuncu Emre Kınay, Ekrem İmamoğlu'na destek veren bir paylaşımda bulundu.
İşte Emre Kınay'ın paylaşımı;
YORUMLAR (3)
-
adalet kazandıkCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Oyları bölmekten başka ne yaptınız ki ? Kadıköyde Sen, Şişlide Sarıgül, Çekmeköyde Avni SipahiCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
KENDİN NE YAPTINKİ TEBRİK EDİYORSUN VATANSIZCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır