31 Mart Seçimi İptal Edilirse, Yeni Seçim 2 Haziran'da Yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart yerel seçimlerinin bazı yerlerde iptal edilmesi halinde, yenileme seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılmasına karar verdi.

YSK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetler Seçimi Hakkında Kanun gereği, bir seçim çevresindeki seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde bir sonraki seçimin ne zaman yapılacağı belirtildi.

2 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ

Kararda bu nedenle, "31 Mart 2019 günü seçimi yapılamamış belediye seçimleri, muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile 1 Ocak 2019'dan bu yana oluşan mahalli idare birimlerinden olan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimleri"nin 2 Haziran Pazar günü yapılmasının gerektiği kaydedildi.

SADECE OY VERME İŞLEMİ TEKRARLANACAK

Kararda, yeniden yapılması gereken seçimlerin, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu, bu nedenle sadece oy verme işlemlerinin tekrarlanması gerektiği vurgulandı.