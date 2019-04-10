Bunu da Gördük! Seçimi Kaybeden Muhtar, Muhtarlık Binasını Boşalttı
Bursa'nın İnegöl İlçesi Burhaniye Mahallesi'nde 31 Mart seçimlerinde seçimi kaybeden muhtar Harun Yıldız muhtarlık binasını boşalttı. Muhtar seçilen Coşkun Yıldız ise, görevinin ilk gününde şok yaşadı.
Bursa'nın İnegöl İlçesi Burhaniye Mahallesi'ne 31 Mart seçimlerinde muhtar seçilen Coşkun Yıldız, görevinin ilk gününde şok yaşadı. Mazbatasını alarak muhtarlık binasına gelen Yıldız, önceki muhtar Harun Yıldız'ın muhtarlık binasını boşalttığını gördü.
KENDİSİNE HEDİYE EDİLDİĞİNİ GEREKÇE GÖSTERDİ
Burhaniye Mahallesi Muhtarlığına seçilen Coşkun Yıldız, bir önceki muhtar Harun Yıldız'ın eşyalar ile mobilyaların vatandaşlar tarafından kendisine hediye geldiğini gerekçe göstererek boşalttığını iddia etti.
"BİLGİSAYAR DIŞINDA HİÇBİR ŞEY YOKTU"
Muhtarlık binasından içeriye girdiğinde büyük bir şok yaşadığı belirten Burhaniye Mahallesi Muhtarı Coşkun Yıldız, "İki aday olarak seçime girdik ve seçimlerde Burhaniye mahallesi sakinleri beni tercih etti. Dün mazbatamı alarak göreve başladım. Kaymakamlıktan mührümüzü ve binamızın anahtarını aldıktan sonra muhtarlık binasına geldim. İçeride sadece belediyemizin verdiği bilgisayar dışında hiçbir şey yoktu. Eski muhtarın Harun Yıldız'ın eşyalar ile mobilyaların kendisine hediye geldiğini ve vatandaşın geri istediğini iddia etti. Ne yapacağımı şaşırdım. Mahalle sakinlerine hizmet veremiyorum. İnsanlar da mağdur ben de mağdurum. Muhtarlık binasının malzemeleri için hayırseverlerden ve mahalle sakinlerinden destek bekliyoruz. Biz bu göreve birlik ve beraberlik için geldik. Herkesten destek bekliyoruz. 25 yıl muhtarlık yapan bir kişinin en azından bize bir hediye bırakması lazımdı. Yazık"
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Önceki mihtatin yaptigi hos degil simdikinin yaptigi hic hos degil mahalleli seni muhtar yapmis aylik 2 bin kusur lira maas alacan 3 aylik maasla en kral mobilya takimini koyarsin oraya niye milletten dileniyosun neymis mahallenin yardimlarini bekliyomus yuzsuzlugun bu kadari pesCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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HELAL HARAM YER .ÇILGIN NEFS BÖYLE BİŞEY . VERİRSEN İYİ VERMEZSEN TOZUNUDA GÖTÜRÜRCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Mıgtaarrrın fena karnı ağırmış . Acelesi ondan , hor görmeyin mıgtarımıııı.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bi Gramm akil yok bizim insanimizda kazanmayida kaybetmeyide ögreneceksinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Önce kendi milletine kalırsa suriyelilere paylaşsın . Yok öncelik onlaraysa biz muhtar falan istemiyoruz , zaten beleşten maaş alıyorlar sonrada ekonomi bozuk diyorlar . Savurganlık had safhada biraz kısıtlansın bu para herkese yeterde artar. Ülkemizde yüzler hep gülerCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır