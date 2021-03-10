SC Warriors - Lakeland Magic maçı hangi kanalda, saat kaçta?
NBA G-League maçında bugün SC Warriors - Lakeland Magic maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler SC Warriors - Lakeland Magic maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.
Dünya'nın ilgiyle takip ettiğiNBA G-League maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA G-League maçında, SC Warriors - Lakeland Magic maçı gerçekleşecek. Peki, SC Warriors - Lakeland Magic maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!
SC WARRİORS - LAKELAND MAGİC MAÇI HANGİ KANALDA?
NBA G-League, SC Warriors - Lakeland Magic maçı, Orlando'da AdvenHealth Arena'da oynanacak. SC Warriors - Lakeland Magic maçı, NTV HD kanalında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Tivibu 75, Turkcell TV+ 76, D-Smart 72 kanalları üzerinden izlenebilmektedir.
SC WARRİORS - LAKELAND MAGİC MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?
NBA G-League heyecanında 10 Mart Çarşamba günü oynanacak SC Warriors - Lakeland Magic maçı, Türkiye saatiyle 03.00'da başlayacak.