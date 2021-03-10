SC Warriors - Lakeland Magic maçı hangi kanalda, saat kaçta?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

SC Warriors - Lakeland Magic maçı hangi kanalda, saat kaçta?

10.03.2021 01:18 | Son Güncelleme: 10.03.2021 01:21
SC Warriors - Lakeland Magic maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA G-League maçında bugün SC Warriors - Lakeland Magic maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler SC Warriors - Lakeland Magic maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiğiNBA G-League maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA G-League maçında, SC Warriors - Lakeland Magic maçı gerçekleşecek. Peki, SC Warriors - Lakeland Magic maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

SC WARRİORS - LAKELAND MAGİC MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA G-League, SC Warriors - Lakeland Magic maçı, Orlando'da AdvenHealth Arena'da oynanacak. SC Warriors - Lakeland Magic maçı, NTV HD kanalında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Tivibu 75, Turkcell TV+ 76, D-Smart 72 kanalları üzerinden izlenebilmektedir.

SC WARRİORS - LAKELAND MAGİC MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA G-League heyecanında 10 Mart Çarşamba günü oynanacak SC Warriors - Lakeland Magic maçı, Türkiye saatiyle 03.00'da başlayacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Hülya Avşar Serdar Ortaç Rasim Öztekin Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SC Warriors - Lakeland Magic maçı hangi kanalda, saat kaçta? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 01:23:41. #1.16#
title