SC Warriors - Lakeland Magic maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA G-League maçında bugün SC Warriors - Lakeland Magic maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler SC Warriors - Lakeland Magic maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.