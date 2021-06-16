Sayın Valimiz Mehmet Makas, Yakup ve Ayşe Kaya Çifti'nin Düğün Merasimine Katıldı
Sayın Valimiz, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın Eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi, Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun ve AK Parti İl Başkanı Sayın Mehmet Cavit Şireci ile birlikte Yakup ve Ayşe Kaya Çifti'nin düğün merasimine katıldı.
Sayın Valimiz, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın Eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi, Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun ve AK Parti İl Başkanı Sayın Mehmet Cavit Şireci ile birlikte Yakup ve Ayşe Kaya Çifti'nin düğün merasimine katıldı. Dünya evine giren Ayşe ve Yakup çiftini tebrik eden Sayın Valimiz, ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.
Kaynak: Habermetre