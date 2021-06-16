Sayın Valimiz Mehmet Makas, Yakup ve Ayşe Kaya Çifti'nin Düğün Merasimine Katıldı

Sayın Valimiz, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın Eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi, Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun ve AK Parti İl Başkanı Sayın Mehmet Cavit Şireci ile birlikte Yakup ve Ayşe Kaya Çifti'nin düğün merasimine katıldı.