Savcı Sayan ile Barış Atay'ın Twitter'daki kavgası gündem yarattı

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın Ağrı'daki tekstil iş yerlerinde çalışan işçileri ziyaret etmesine "Halk sömürülüyor diye zevkten dört köşe olmuş utanmaz" şeklinde yorum yaptı. Bu sözler üzerine Savcı Sayan, Barış Atay'a çok sert cevap verdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, hafta sonu il sınırları içerisinde bulunan tekstil iş yerlerini ziyaret etti. İşçileri ziyaret ettiğini sosyal medya hesabından paylaşan Sayan, "Zara, H&M, Lc.Waikiki ve Polonun ürünleri, Ağrı'daki atölyelerde dikiliyor... Avrupalı kadınlar Ağrı'da yoksul mahallelerde oturan kızların diktikleri elbiseleri giyiyorlar.. Nerden , Nereye... Birde terörün olmadığını düşünün.." ifadelerine yer verdi.

Sayan'ın paylaşımına TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, "Halk sömürülüyor diye zevkten dört köşe olmuş utanmaz" şeklinde yorum yaptı.

SAYAN'DAN ATAY'A ÇOK SERT YANIT

Sayan ise Atay'ın yorumunu alıntılayıp, "Yol yapmayalım fabrika yapmayalım, Kürtler metropollere göç etsin, merdiven altı üretim yerlerinde gündelikçi olsun. Sen de 'solculuk' adına onların duygularını sömür. Ya da ellerine keleş alıp dağa çıksınlar, sen de sırtlarından maaş al, Cihangir'de rakı balığa boğul. Edi Bese! Kurmi." şeklinde cevap verdi.