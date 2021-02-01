Savaşçı ne zaman başlıyor, tarihi belli oldu mu? Savaşçı yeni sezon fragmanı yayınlandı!

Fox TV ekranlarında bir süredir görünmeyen Savaşçı yeni sezona girmeye hazırlanıyor. Oyuncu kadrosunda büyük bir değişim yaşanan Savaşçı ne zaman başlıyor, tarihi belli oldu mu? Savaşçı yeni sezon fragmanı yayınlandı!

Yönetmen koltuğunda Eray Koçak ve Osman Taşçı'nın olduğu Savaşçı dizisi yeni sezonunda yeni oyuncularla seyircileriyle buluşacak. Fox TV'de yayınlanmaya devam edecek olan dizinin senaryosunu Süleyman Çobanoğlu üstlendi. Yeni yüzlerle sevenleriyle buluşacak dizi Savaşçı ne zaman başlıyor, tarihi belli oldu mu? sorusunun yanıtını arıyor. Savaşçı yeni sezon fragmanı yayınlandı! Detaylarda!

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR, TARİH BELLİ OLDU MU?

Bir süredir ekranlarda görünmeyen Savaşçı dizisi yeni gelişmelerle, yeni sezonda seyircisiyle buluşacak. Savaşçı, kadrosuna yeni yüzlerle devam ederek, yakın zamanda geri döneceğini bildirdi. FOX TV ekranlarında pazar günleri yayınlanan Savaşçı dizisinin oynayacağı tarih belli değilken, yakın zamanda başlayacağını fragmanlarla işaret etti.

- Savaşçı-

SAVAŞÇI YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI!

Savaşçı yeni sezonunda Ekin Mert Daymaz, Anıl Tetik, Ediz Hun gibi isimlerin rol aldığı 5. sezona başlıyor. Eskişehir'de çekimleri devam eden Savaşçı dizisi 5. sezon yeni bölüm fragmanları FOX TV'de yayınlandı. Savaşçı yeni sezonuyla yakında FOX TV ekranlarında olacak.

Savaşçı yeni sezon fragmanını izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.