Savaşçı ne zaman başlıyor, tarihi belli oldu mu? Savaşçı yeni sezon fragmanı yayınlandı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Savaşçı ne zaman başlıyor, tarihi belli oldu mu? Savaşçı yeni sezon fragmanı yayınlandı!

01.02.2021 03:26 | Son Güncelleme: 01.02.2021 03:32
Savaşçı ne zaman başlıyor, tarihi belli oldu mu? Savaşçı yeni sezon fragmanı yayınlandı!

Fox TV ekranlarında bir süredir görünmeyen Savaşçı yeni sezona girmeye hazırlanıyor. Oyuncu kadrosunda büyük bir değişim yaşanan Savaşçı ne zaman başlıyor, tarihi belli oldu mu? Savaşçı yeni sezon fragmanı yayınlandı!

Yönetmen koltuğunda Eray Koçak ve Osman Taşçı'nın olduğu Savaşçı dizisi yeni sezonunda yeni oyuncularla seyircileriyle buluşacak. Fox TV'de yayınlanmaya devam edecek olan dizinin senaryosunu Süleyman Çobanoğlu üstlendi. Yeni yüzlerle sevenleriyle buluşacak dizi Savaşçı ne zaman başlıyor, tarihi belli oldu mu? sorusunun yanıtını arıyor. Savaşçı yeni sezon fragmanı yayınlandı! Detaylarda!

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR, TARİH BELLİ OLDU MU?

Bir süredir ekranlarda görünmeyen Savaşçı dizisi yeni gelişmelerle, yeni sezonda seyircisiyle buluşacak. Savaşçı, kadrosuna yeni yüzlerle devam ederek, yakın zamanda geri döneceğini bildirdi. FOX TV ekranlarında pazar günleri yayınlanan Savaşçı dizisinin oynayacağı tarih belli değilken, yakın zamanda başlayacağını fragmanlarla işaret etti.

Savaşçı ne zaman başlıyor, tarihi belli oldu mu? Savaşçı yeni sezon fragmanı yayınlandı!
- Savaşçı-

SAVAŞÇI YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI!

Savaşçı yeni sezonunda Ekin Mert Daymaz, Anıl Tetik, Ediz Hun gibi isimlerin rol aldığı 5. sezona başlıyor. Eskişehir'de çekimleri devam eden Savaşçı dizisi 5. sezon yeni bölüm fragmanları FOX TV'de yayınlandı. Savaşçı yeni sezonuyla yakında FOX TV ekranlarında olacak.

Savaşçı yeni sezon fragmanını izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Guy Ritchie Özcan Deniz
Spor Arda Turan Cenk Tosun Hakan Kutlu Marcel Tisserand İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İstifa Oyunlar Jandarma Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Savaşçı ne zaman başlıyor, tarihi belli oldu mu? Savaşçı yeni sezon fragmanı yayınlandı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 03:32:21. #1.15#
title