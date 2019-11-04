04.11.2019 11:34

Prof. Dr. Sina Akşin'in kaleme aldığı İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele dizisinin dördüncü cildi Savaş ve Temizlik – Yumuşatılmış Sevr Dönemi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Prof. Dr. Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele adlı dizinin dördüncü cildinde, İstanbul'da Tevfik Paşa hükümetinin kuruluşundan Sakarya Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasına kadar uzanan gerilimli zaman dilimini ele alıyor. Çerkes Ethem olayından, Türkiye Komünist Fırkası ve Mustafa Suphi'ye, Enver Paşa'nın çeşitli hamlelerinden Talat Paşa'nın öldürülmesine, Mustafa Kemal Paşa'nın Meclis'te verdiği mücadelelerden Londra Konferansı'na, İnönü zaferlerine ve Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar sürecin tüm kritik noktalarını birbirine bağlayarak inceliyor.

Savaş ve Etnik Temizlik. Yumuşatılmış Sevr Dönemi, emperyalist devletlerin Milli Mücadele'nin başarıları karşısında Sevr'de Ölüm'ü dayatmaktan Yumuşatılmış Sevr noktasına gerilerken, Batı Anadolu ve Marmara bölgelerinde yer yer etnik temizlik boyutunu alan Yunan zulmünü kendi isteklerini dayatmak için bir araç olarak nasıl kullandıklarını da vurguluyor. Baştan sona belgelere dayanan, ama sürükleyiciliği bir an bile eksilmeyen Savaş ve Etnik Temizlik. Yumuşatılmış Sevr Dönemi, Kurtuluş Savaşı hakkında çok önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

Kaynak: Bültenler