Satanistler, Netflix'e Dava Açtı!
Satanistlerden oluşan bir grup, dijital film ve dizi platformu Netflix ve Warnerbros'un ortak yapımı Sabrina'nın Tüyler Ürpertici Maceraları dizisi nedeniyle 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı.
ABD'de satanistlerden oluşan bir grup, dijital film ve dizi platformu Netflix ve Warnerbros'un ortak yapımı The Chilling Adventures of Sabrina (Sabrina'nın Tüyler Ürpertici Maceraları) dizisi nedeniyle 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı.
"TELİF HAKLARIMIZ ÇALINDI"
BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Satanist Tapınak isimli grup, dizide yer alan "tanrı" figürün kendi heykelleri olan Baphomet'ye (şeytanı sembolize eden put) benzediğini ve telif haklarının çalındığını öne sürdü. Şikayet konusu heykel, dizideki cadı kabilesinin taptığı şeytani Kara Lord'a ait. Yamyamlık ve tapınmaya zorlama, kabilenin ibadet biçimlerinden biri. Satanist Tapınak da, üyelerinin dizideki kabileye ithafen, "şeytani düşmanlarla" bağdaştırıldığı öne sürdü.
"BAPHONET'Yİ KARALADILAR"
Tapınak'ın kurucularından Lucien Greaves, Twitter'da dizideki figür ve Baphomet'nin yan yana fotoğrafını "Karşılaştırmanız için" notuyla paylaştı. Greaves, dizinin "tanrıları" Baphonet'yi de "karaladığını" yazdı. Satanist Tapınak, internet kampanyasından topladıkları parayla Oklahoma'ya keçi başlı "tanrı" figürü Baphomet'yi dikmişti. ABD'de 2012'de kurulan grup "kilise ile devlet işlerinin ayrılması" için çalışmalar yürüttüğünü söylüyor ve Şeytanı "keyfi güç kullanımının karşıtı" olarak görüyor. Doğaüstü bir şeytana inanmadığını vurgulayan grup, "insanlar arasında iyilik, cömertlik ve empatiyi yaymak istediklerini" söylüyor. Grubun ülkede 15 resmi tapınağı var. Netflix'in yeni 10 bölümlük dizisi The Chilling Adventures of Sabrina dizisi ise yarı cadı yarı insan Sabrina Spellman'ın etrafında geçiyor. Çizgi romandan uyarlanan karakter, 1996-2003 yılları arasında yayımlanan Sabrina dizisiyle Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı.
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Satanistler Ürkütücü garip insanlarCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Satanistleri hala anlamış değilim. Şeytana inanıyorsunuz tapıyorsunuz da Allah''a neden inanmıyorsunuz. Siz direkmen bile bile kendinizi ateşe cehenneme atıyorsunuz acıyorum size.Cevap Yaz 6 1 Yayından KaldırARAB''A: arap bu dünyada kimse din adına birbirini katledip öldürmez kendi adlarına kendi menfaatleri adına bunu yaparlar. İslamın ne olduğunu bilen zaten böyle bir şeyin yanlış olduğunu bilir ve yapmaz. bunu ancak İslamı bilmeyen insanlar yapar onlarda ya cahilliğinden yada kendi çıkarları yada başkalarının daha büyük çıkarları için kendileri piyon olacak şekilde yaparlar ki bunlarda İslama göre yanlıştır ve dinle alakaları yoktur7 2 Yayından KaldırFAUSTO: Allaha inananlar benim dinim senin dininden daha üstün diye kan gölünde birbirini katlediyor bütün dini bütün ülemalardan buna akla mantığa uymayan cevaplar çok yıllardır2 2 Yayından KaldırARAP: Allaha inananlarda din adına birbirini katledip kesiyo öldürüyor bombalıyor asırlardır asıl onlar kendisini bile bile ateşin en derinine atıyor bunu bir kere sorguladınmı4 5 Yayından Kaldır