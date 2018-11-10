Satanistler, Netflix'e Dava Açtı!

ABD'de satanistlerden oluşan bir grup, dijital film ve dizi platformu Netflix ve Warnerbros'un ortak yapımı The Chilling Adventures of Sabrina (Sabrina'nın Tüyler Ürpertici Maceraları) dizisi nedeniyle 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

"TELİF HAKLARIMIZ ÇALINDI"

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Satanist Tapınak isimli grup, dizide yer alan "tanrı" figürün kendi heykelleri olan Baphomet'ye (şeytanı sembolize eden put) benzediğini ve telif haklarının çalındığını öne sürdü. Şikayet konusu heykel, dizideki cadı kabilesinin taptığı şeytani Kara Lord'a ait. Yamyamlık ve tapınmaya zorlama, kabilenin ibadet biçimlerinden biri. Satanist Tapınak da, üyelerinin dizideki kabileye ithafen, "şeytani düşmanlarla" bağdaştırıldığı öne sürdü.

"BAPHONET'Yİ KARALADILAR"

Tapınak'ın kurucularından Lucien Greaves, Twitter'da dizideki figür ve Baphomet'nin yan yana fotoğrafını "Karşılaştırmanız için" notuyla paylaştı. Greaves, dizinin "tanrıları" Baphonet'yi de "karaladığını" yazdı. Satanist Tapınak, internet kampanyasından topladıkları parayla Oklahoma'ya keçi başlı "tanrı" figürü Baphomet'yi dikmişti. ABD'de 2012'de kurulan grup "kilise ile devlet işlerinin ayrılması" için çalışmalar yürüttüğünü söylüyor ve Şeytanı "keyfi güç kullanımının karşıtı" olarak görüyor. Doğaüstü bir şeytana inanmadığını vurgulayan grup, "insanlar arasında iyilik, cömertlik ve empatiyi yaymak istediklerini" söylüyor. Grubun ülkede 15 resmi tapınağı var. Netflix'in yeni 10 bölümlük dizisi The Chilling Adventures of Sabrina dizisi ise yarı cadı yarı insan Sabrina Spellman'ın etrafında geçiyor. Çizgi romandan uyarlanan karakter, 1996-2003 yılları arasında yayımlanan Sabrina dizisiyle Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı.