Satanist Genç Kız, Şeytana Kurban Etmek İstediği Sevgilisini Cinsel İlişki Sırasında Öldürdü

Rusya'da savcının iddiasına göre Anastasia Onegina isimli genç kadın, Satanist kurban etme ritüeli adına, cinsel ilişki sırasında sevgilisini öldürüp cesedini parçalarına ayırdı.

VÜCUT PARÇALARI BUZDOLABINDAN ÇIKTI

Dmitry Sinkevich isimli adamın vücut parçaları, genç kadının Oryol şehrindeki evinin buzdolabından bulundu. 24 yaşındaki kurbanın kolları, bacakları ve penisinin öldükten sonra kesildiği anlaşıldı.

ŞEYTANA KURBAN ETMİŞ

Genç adamın vücudunun, Baphomet adı verilen ve 14. yüzyıl başlarında Katolik Kilisesi tarafından aforoz edilen, Tapınakçıların taptığı iddia edilen şeytani figüre benzetildiği açıklandı. 21 yaşındaki kadının, BDSM adı verilen cinsel ilişki türüne de ilgi duyduğu ifade edilirken sevgilisini de şeytana kurban olarak sunduğu öğrenildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Kurbanın annesi, uzmanlara, oğlunun parçalarını bir araya getirip onu insani bir biçimde gömmenin mümkün olup olmadığını sorduğunu söyledi.

Genç kadın, sevgilisini cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla boğarak öldürdüğünü itiraf etti ancak parçalarına ayırma ile ilgili hiçbir şey hatırlamadığını belirtti.

AKIL SAĞLIĞI KONTROL EDİLECEK

Cinayetin işlendiği dairenin olaydan sonra iyice temizlendiği ve hiçbir parmak izine ulaşılamadığı açıklandı. Genç kadın psikiyatrik değerlendirmeye tabi tutularak akıl sağlığının yerinde olup olmadığına göre yargılanmasına karar verilecek.