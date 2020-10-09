SASKİ, arıza onarımıyla 14 milyon metreküp su kaybını önledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), son teknolojik cihazlar kullanarak yerin altında meydana gelen arızaların tespitini gerçekleştirerek anında onarımını yapıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), son teknolojik cihazlar kullanarak yerin altında meydana gelen arızaların tespitini gerçekleştirerek anında onarımını yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmalarla arıza tespit edilen bölgelerde izole bölgeler oluşturularak izleme, değerlendirme, basınç dengeleme ve yüzeye çıkmayan arızalar tespit edilerek onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda 4 bin 263 yüzeye çıkmayan su arızasının onarımıyla 150 bin kişinin yıllık su ihtiyacına denk gelen 13 milyon 651 bin 560 metreküp su kaybı önlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan