SASKİ, arıza onarımıyla 14 milyon metreküp su kaybını önledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SASKİ, arıza onarımıyla 14 milyon metreküp su kaybını önledi

09.10.2020 13:57 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:00
SASKİ, arıza onarımıyla 14 milyon metreküp su kaybını önledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), son teknolojik cihazlar kullanarak yerin altında meydana gelen arızaların tespitini gerçekleştirerek anında onarımını yapıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), son teknolojik cihazlar kullanarak yerin altında meydana gelen arızaların tespitini gerçekleştirerek anında onarımını yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmalarla arıza tespit edilen bölgelerde izole bölgeler oluşturularak izleme, değerlendirme, basınç dengeleme ve yüzeye çıkmayan arızalar tespit edilerek onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda 4 bin 263 yüzeye çıkmayan su arızasının onarımıyla 150 bin kişinin yıllık su ihtiyacına denk gelen 13 milyon 651 bin 560 metreküp su kaybı önlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Şeh Sabah Hulusi Akar Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Özgü Namal Ajda Pekkan Caner Cindoruk
Spor Falcao Can Bartu Arda Turan Josef De Souza Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Kaza Erkek İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SASKİ, arıza onarımıyla 14 milyon metreküp su kaybını önledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 14:03:57. #1.14#
title