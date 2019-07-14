Şarkısı rekor kıran Reynmen'e ilk tepki Işın Karaca ve Aleyna Tilki'den geldi
YouTuber Reynmen'in yeni şarkısı Ela'nın klibi 24 saatten kısa bir sürede 13 milyondan fazla kez izlendi. Başarısıyla dikkat çeken Reynmenn'e ilk eleştiri Aleyna Tilki ve Işın Karaca'dan geldi
Reynmen lakabıyla tanınan ünlü YouTuber Yusuf Aktaş, yeni şarkısı Ela'nın klibiyle müzik dünyasına damga vurdu. Derdim Olsun şarkısıyla milyonlarca izlenmeye ulaşan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın yeni klibi Ela'nın yüklenmesinin üzerinden 24 saat geçmeden 13 milyondan fazla kez izlendi. Aktaş'ın başarısına ilk eleştiri ise meslektaşları Işın Karaca ve Aleyna Tilki'den geldi.
10 DAKİKADA 1 MİLYON İZLENME
Reynmen'in Derdim Olsun şarkısı 24 saatte 11 milyon kişi tarafından izlenmişti. Ela, 10 dakikada yaklaşık 1 milyon izlenmeye ulaşırken, kısa sürede YouTube trend listesinde de ilk sıraya yerleşti. Reynmen'in bir önceki şarkısı Derdim Olsun da toplamda 220 milyondan fazla kez izlendi.
"PİYASA ELİNDE"
Işın Karaca, Reynmen'in klibinin izlenme oranını Instagram hesabından paylaşarak "Düşünsenize dinlenmeden beğeniliyorsun, piyasa o kadar elinde" dedi.
"CAHİL OLMAK NE GÜZEL ŞEY"
Reynmen ise kendisini eleştiren Karaca'ya klibin izlenme oranını paylaşarak cevap verdi. Reynmen paylaşımında şunları söyledi: "Cahil olmak ne güzel şey, her şeyi biliyorsunuz. Hayır üzülüyorum, inanmış bir de bu söylediğine. Baya İngilizcesini yazıp inandırmış, yazık günah ya Allah'ım esirgesin"
"ÇOMAR SHOW"
Instagram hesabından video paylaşan Reynmen, dünya müzik listesinin bir numarasına oturan ilk Türk kendisinin olduğunu söyledi.Ardından Aleyna Tilki, Nasılsın Aşkta şarkısının dünya müzik listesinin birinci sırasında olduğunu gösteren bir tweeti kendi sayfasında yayınlayarak "Çomar Show" ve "Derine inme çıkamazsın" ifadelerini kullandı.
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Ölüm var gençler. Kim öbür dünyaya ne hazırladı onu düşünsün. Kafanızı boş işlere yormayın.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Helal yiyin birbirinizi memlekette sizin gibi boşlardan kurtulsunCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Adamin o kadar super hayati var ki DERDIM olsun diye sarki yapmis, para kiz gani ne de olsa ! Dinlemeyin bu tip adamlari lutfen kotu ornek oluyorlar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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derdim olsun aleyna dolsun içinide kalsınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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aleyna kım kı elestırı yapsın dun kı portakal kabuguaklı ermez o ıslere talımat verenler var arkasında tuysuz seftalısı ıle gundeme gelemedı bıde bu yola denesın bakalımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Adamlikda sanatta müzikte barış manço muslum gürses neşet ertaş baska sanatci tanımam kurtlar göçünüce meydan saçma saçma şarkılar yapanlara kaldiCevap Yaz 61 3 Yayından Kaldır
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al birini vur ötekine . . . . .Cevap Yaz 57 3 Yayından Kaldır
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Dinleyin dinleyin adam binsin porseye takilsin mankenlerle ne guzel !!Cevap Yaz 50 6 Yayından Kaldır
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İnterneti amacı dışında kullanırsa bir millet,ortaya böyle saçmalıklar çıkar!!!Cevap Yaz 42 3 Yayından Kaldır
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dedi ve sustu çok bilmiş EMBESİL5 26 Yayından Kaldır