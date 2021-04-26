Şarkılar Bizi Söyler konuğu Orçun Kurtoğlu kimdir? Orçun Kurtoğlu kaç yaşında?

Kanal D ekranlarının sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Orçun Kurtoğlu araştırılıyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Orçun Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında? Orçun Kurtoğlu nereli, mesleği nedir? Orçun Kurtoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Ünlü sanatçı Orçun Kurtoğlu Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Orçun Kurtoğlu merak edildi. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Orçun Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında? Orçun Kurtoğlu nereli, mesleği nedir? Orçun Kurtoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER ORÇUN KURTOĞLU KİMDİR?

Orçun Bora Kurtoğlu, Günaydın'a verdiği bir röportajda kendisinden şu şekilde bahsetti. "Müzikten başka bir şey yapmadım. Babamdan dolayı müziğin içinde doğdum. 80'li yıllara damga vurmuş şarkıları duyarak büyüdüm. 3 yaşındayken piyano çalıyordum. Babam bana küçük bir org almıştı, birden bire Beethoven gibi çalmaya başlamışım! Çocukken mahallede konser verirdim. Müzik hikayem böyle başlamış oldu. Daha sonra beste çalışmaları yaptım. Konservatuvarda Türk müziği eğitimi aldım. Şan bölümünden mezunum. Şimdi de albüm yaptım. Aslında yıllardır aklımda albüm çıkarma fikri vardı ama biraz uzun sürdü." dedi.