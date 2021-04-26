Şarkılar Bizi Söyler konuğu Orçun Kurtoğlu kimdir? Orçun Kurtoğlu kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şarkılar Bizi Söyler konuğu Orçun Kurtoğlu kimdir? Orçun Kurtoğlu kaç yaşında?

Şarkılar Bizi Söyler konuğu Orçun Kurtoğlu kimdir? Orçun Kurtoğlu kaç yaşında?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Kanal D ekranlarının sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Orçun Kurtoğlu araştırılıyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Orçun Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında? Orçun Kurtoğlu nereli, mesleği nedir? Orçun Kurtoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Ünlü sanatçı Orçun Kurtoğlu Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Orçun Kurtoğlu merak edildi. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Orçun Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında? Orçun Kurtoğlu nereli, mesleği nedir? Orçun Kurtoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER ORÇUN KURTOĞLU KİMDİR?

Orçun Bora Kurtoğlu, Günaydın'a verdiği bir röportajda kendisinden şu şekilde bahsetti. "Müzikten başka bir şey yapmadım. Babamdan dolayı müziğin içinde doğdum. 80'li yıllara damga vurmuş şarkıları duyarak büyüdüm. 3 yaşındayken piyano çalıyordum. Babam bana küçük bir org almıştı, birden bire Beethoven gibi çalmaya başlamışım! Çocukken mahallede konser verirdim. Müzik hikayem böyle başlamış oldu. Daha sonra beste çalışmaları yaptım. Konservatuvarda Türk müziği eğitimi aldım. Şan bölümünden mezunum. Şimdi de albüm yaptım. Aslında yıllardır aklımda albüm çıkarma fikri vardı ama biraz uzun sürdü." dedi.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Adnan Menderes Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ömer Ali Aykut Kocaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şarkılar Bizi Söyler konuğu Orçun Kurtoğlu kimdir? Orçun Kurtoğlu kaç yaşında? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 10:11:40. #1.14#

title